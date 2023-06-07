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工廠下腳料起火監視器沒錄到 苗縣府研議管理規範

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣苑裡鎮一家工廠堆置下腳料日前起火，工廠的監視器沒有錄到，縣長鍾東錦指示相關單位研議自治條例，規範工廠設置監視器把關廢棄物依申報流程處理，防範不肖業者一把火燒掉廢棄物節省成本。

苗栗縣近來接連發生廢棄物火災，先是苑裡鎮工廠廠區堆置塑膠發泡及布下腳料6月3日深夜起火，縣府消防局出動10車、19人灌救，3個小時熄滅，接著大湖鄉新開村山區大堆的廢木頭6月4日中午起火，目前還在悶燒中，消防局連日來動員37車次、100人次，及直升機1架20趟滅火，還因風向突然改變，造成10名警義消身體不適送醫。

消防局初步調查，苑裡鎮工廠火災當天台灣電力公司上午9點及下午3點半停電，復電後監視系統沒有重開，以致沒有錄到起火前後影像，而大湖鄉廢木頭火災，地主指稱剛繼承的土地，為何會堆置木頭及起火不知情，2起火災完成鑑識報告後，將會移請警察局、環保局等相關單位，查明是否涉及廢棄物清理法、空氣汙染法等責任。

廢棄物火災頻傳，鍾東錦相當重視，他認為廢棄物處理費用高昂，可能會有不肖業者鋌而走險，一把火燒掉了事，但廢棄物如果起火釀災，辛苦警義消人員還得冒險搶救，他要求縣府工商發展處、環保局等單位，研議要求針對工廠堆置大批下腳料或廢棄物，必須設置監視器，有效監控工廠依申報程序處理。

苗栗縣苑裡鎮一家工廠堆積大批下腳料6月3日深夜突然起火，火勢相當驚人，消防人員約3個小時撲滅火勢。圖／民眾提供
苗栗縣苑裡鎮一家工廠堆積大批下腳料6月3日深夜突然起火，火勢相當驚人，消防人員約3個小時撲滅火勢。圖／民眾提供
苗栗縣大湖鄉新開村山區大堆的廢木頭6月4日中午起火，目前還在悶燒中。圖／民眾提供
苗栗縣大湖鄉新開村山區大堆的廢木頭6月4日中午起火，目前還在悶燒中。圖／民眾提供

廢棄物 火災 監視器

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