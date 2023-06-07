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社寮橋違規釣魚危及漁船與遊客 警取締8件最高罰3千

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市中正區通往和平島的社寮橋，橋下是八尺門、正濱漁港進出航道，但橋上、橋下不時有釣客違法釣魚造成漁船危險，甩竿也危及遊客安全。近日魚汛至釣客增多，頻發生糾紛，警方嚴加取締，近1個月取締8件函送航港局裁罰，最高可罰3千元。

市警第二分局和一路派出所近日屢接獲民眾檢舉，社寮橋一帶常有釣客無視禁令違規釣魚，除造成附近海域環境汙染，甚至為爭搶釣魚地點，致與當地民眾、遊客及船家發生糾紛，警方加強取締非法垂釣。

警方發現，近日魚汛至，有釣客直接在社寮橋上甩竿垂釣，為維持行車安全秩序及保障民眾人身安全，每日派遣警力稽查，5月起至6月5日取締8件，製作筆錄後函送交通部航港局裁罰。

交通部航港局、基隆市政府在社寮橋上和橋下都豎立告示牌，依商港法規定，禁止垂釣，違者依法處行為人600到3000元罰鍰並沒入釣具。

議員呂美玲表示，釣客常無視現場公告禁令，應提高罰款杜絕。社寮橋常有釣客在橋上護欄旁及橋下礁岩區釣魚，因橋下漁船進出，如果被魚線勾到會影響人身與船隻的航行安全；橋上釣客甩竿動作也危及路人及機車騎士安全，釣客更不時亂丟垃圾造成衛生問題。

居民說，社寮橋常有民眾運動跑步及遊客，也有不少機車往來海大方向到和平島之間，出入人車不少，曾有人跑步經過被釣客魚鉤勾到受傷。

航港局則表示，將請警方、海巡加強巡邏、取締，依法告發。警方呼籲， 民眾於釣魚前應先了解並且遵守相關法條規定，避免造成他人危險，並應遵守商港區域活動之相關規定，例如禁止於航道路線及非開放區域釣魚及遊憩等。

基隆社寮橋違規釣魚危及漁船與遊客安全，近日警方取締8件函送航港局裁罰，最高可罰3千。記者游明煌／翻攝
基隆社寮橋違規釣魚危及漁船與遊客安全，近日警方取締8件函送航港局裁罰，最高可罰3千。記者游明煌／翻攝
基隆社寮橋違規釣魚危及漁船與遊客安全，近日警方取締8件函送航港局裁罰，最高可罰3千。記者游明煌／翻攝
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基隆社寮橋違規釣魚危及漁船與遊客安全，近日警方取締8件函送航港局裁罰，最高可罰3千。本報資料照片
基隆社寮橋違規釣魚危及漁船與遊客安全，近日警方取締8件函送航港局裁罰，最高可罰3千。本報資料照片
基隆社寮橋違規釣魚危及漁船與遊客安全，近日警方取締8件函送航港局裁罰，最高可罰3千。記者游明煌／翻攝
基隆社寮橋違規釣魚危及漁船與遊客安全，近日警方取締8件函送航港局裁罰，最高可罰3千。記者游明煌／翻攝

航港局 基隆 和平島

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