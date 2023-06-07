直擊新北運動中心旁吸膠 路過民眾嚇傻眼

位在新北市河濱區域旁的鶯歌運動中心，周邊有寬廣草地及車道，但昨天民眾目擊現場竟有一名遊民在光天化日下吸食強力膠，一旁民眾嚇傻眼趕緊離開，警方獲報後趕抵現場，將遊民帶回派出所依社維法法辦，最高可處1萬8千元罰鍰。

新北市鶯歌運動中心位處高灘地旁，周邊有廣大草地及車道，平假日皆有許多民眾在此健身，但昨天下午一名遊民竟大喇喇依靠在一旁草皮上吸起強力膠，遊民之後神情恍惚走路搖擺至一旁樹蔭下休息，讓路過民眾看傻眼紛紛走避。

警方獲報趕抵現場後，遊民見警方前來立即躲藏樹林中，還將隨身吸食的強力膠塑膠袋丟置一旁，經警方詢問後遊民坦承吸食強力膠不諱，遭警方帶回派出所偵訊。