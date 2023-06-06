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影／疑債務糾紛！50歲男車內點火後撞仇家工廠 遭火焚身當場慘死

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投草屯今天下午發生一起火燒車死亡事故，50多歲洪姓男子疑與人有糾紛，今天下午竟在車內引火，並駕車衝撞對方上班的工廠廠房，倒車時撞上路旁車輛才停止，他被發現燒死在車內，詳細事發原因仍待警方進一步調查釐清。

南投消防局指出，今天下午1時許獲報，指草屯史館路有火燒車事故，立刻調派草屯分隊消防人車馳援，到場時，現場兩輛車已被燒毀，經拉水線灌救撲滅殘火後，消防員在駕駛座發現1具焦屍，因此通知火場鑑識人員，並交由警方處理。

現場人員表示，該部銀色轎車衝進工廠時，車內就已冒出陣陣火光，他連人帶車撞上工廠廠房的輕鋼架牆面都撞破了，之後高速倒車開出廠區，撞到停在路旁的小貨車後才停住，車子就燒了起來，車內的人則一直都沒出來。

據了解，50多歲洪男疑與該名員工有債務糾紛，上周才進入工廠找對方，雙方發生爭執，洪持利剪刺傷對方遭提告；未料，洪男今天又前往該工廠，並於駛入廠區前，疑似使用汽油等助燃劑在車內點火，再衝撞工廠，最後遭火焚身慘死車內。

對此，警方證實該部車輛衝撞工廠前已起火，草屯警分局表示，其轄內下午發生火燒車事件，該部車輛燃燒後曾碰撞廠房外牆，並波及路旁車輛，該名駕駛當場死亡，至於是否與人有糾紛、與持剪傷害案有無關聯等，目前正積極調查釐清。

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南投警消今天獲報草屯史館路有火燒車事故，到場灌救後，發現1人燒死在車內。圖／民眾提供
南投警消今天獲報草屯史館路有火燒車事故，到場灌救後，發現1人燒死在車內。圖／民眾提供
南投警消今天獲報草屯史館路有火燒車事故，到場灌救後，發現1人燒死在車內。圖／民眾提供
南投警消今天獲報草屯史館路有火燒車事故，到場灌救後，發現1人燒死在車內。圖／民眾提供
50多歲洪姓男子疑與人有糾紛，他竟在車內引火，駕車衝撞對方上班的工廠後，被活活燒死。記者賴香珊／攝影
50多歲洪姓男子疑與人有糾紛，他竟在車內引火，駕車衝撞對方上班的工廠後，被活活燒死。記者賴香珊／攝影
南投警消今天獲報草屯史館路有火燒車事故，到場灌救後，發現1人燒死在車內。圖／民眾提供
南投警消今天獲報草屯史館路有火燒車事故，到場灌救後，發現1人燒死在車內。圖／民眾提供
南投警消今天獲報草屯史館路有火燒車事故，到場灌救後，發現1人燒死在車內。圖／民眾提供
南投警消今天獲報草屯史館路有火燒車事故，到場灌救後，發現1人燒死在車內。圖／民眾提供
50多歲洪姓男子疑與人有糾紛，他竟在車內引火，駕車衝撞對方上班的工廠後，被活活燒死。記者賴香珊／攝影
50多歲洪姓男子疑與人有糾紛，他竟在車內引火，駕車衝撞對方上班的工廠後，被活活燒死。記者賴香珊／攝影

火燒車 南投 消防員

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