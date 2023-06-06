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新竹男攻玉山主峰突趴地亡 嘉義山區1個多月已5起死亡
玉山排雲山莊往主峰500公尺碎石坡區，昨天早上7點多發生51歲王姓登山客攀登玉山主峰，路途上突倒地失去生命跡象，由空勤直升機吊掛上機送高雄市小港機場，由救護車送醫急救仍不幸罹難；王男遺體已回新竹市，嘉義地檢署今囑託由新竹地檢署代為相驗。
縣消防局表示，昨天8時03分獲報於阿里山鄉排雲山莊往主峰方向500公尺附近一行3人登山客，其中年約50歲王男性呈OHCA狀態，立即派遣阿里山分隊與三和分隊前往，並通知排雲山莊人員前往現場。
並同步向消防署申請空勤直升機，王姓傷者10時19分由直升機吊掛送往高雄小港機場，由高雄市消防局救護車送醫；縣消防局指出，嘉義山區近1個多月已發生5起登山死亡山域事故，呼籲民眾登山注意身體、天候狀況外，還須留意沿途突發狀況。
檢警表示，51歲王男是新竹人，昨天早晨與3名友人單攻攀登玉山主峰，凌晨2時40分自玉山登山口登山，上午7時59分抵排雲山莊往上約700公尺處，往玉山主峰前進時，王男突正面朝下趴向地面。
隨隊友人立即打電話向排雲山莊求救，並對王男心肺復甦術急救，但王男已呈到院前心肺功能停止狀態，隨後王男由直升機吊掛上機，送至高雄市小港機場，由救護車送醫急救後仍不治，王男已運回新竹市，嘉義地檢署今囑託新竹地檢署代為相驗。
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