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高雄女警追違規車輛騎上國道！ 穿梭車陣用路人為她捏把冷汗

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高雄女警追車上國道 穿梭車陣用路人為她捏把冷汗

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市林園警分局交通分隊1名女警，昨天取締1輛違規轎車，追車上「台88」快速道路，直到國道1號才騎下國道。途中有人見她穿梭車陣，將錄下的畫面貼上網路，為她捏把冷汗。

警方今天表示，依「道路交通安全規則」和「高速公路及快速公路交通管制規則」，員警因執行公務，可不受標誌、標線號限制。

據了解，昨天上午10時許，林園交通分隊女警執行取締交通違規勤務，行經高雄市大寮區鳳林二路，發現1輛黑色轎車闖紅燈、轉彎未打方向燈才上前攔查，但是，黑色轎車沒停車，直接上台88快速道路，女警也騎警用機車跟著上快速道路。

但是，台88連接國道1號，女警一路鳴笛、開啟警示燈，追到國道，後來黑色轎車快速逃脫。女警騎警用機車穿梭國道，後來無功騎下高速公路。警方表示，黑色轎車規避警方攔查，將通知車主到案，依不服稽查取締、闖紅燈、未打方向燈開罰。

高雄市警林園分局女警騎警用機車追車上高速公路。圖／擷取自記者爆料網畫面
高雄市警林園分局女警騎警用機車追車上高速公路。圖／擷取自記者爆料網畫面
高雄市警林園分局女警騎警用機車追車上高速公路。圖／擷取自記者爆料網畫面
高雄市警林園分局女警騎警用機車追車上高速公路。圖／擷取自記者爆料網畫面

國道 高速公路 警察

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