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屏東高樹防汛道路60人大型飆車 4機車連環撞釀2死

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東高樹鄉廣福大橋河堤防汛道路，前天發生飆車競速連環撞，釀2死3傷，經影片發上網，揭露當天是一場聚集60多人的大型改裝直線競速聚會；警方表示，已傳喚6到7名參與者到案說明，將調閱周遭監視器、鎖定涉案人車牌擴大偵辦，查察後將依公共危險罪移送。

警方指出，該地首次有如此大規模車聚，應有群組事先發起這場車聚，參與競速者當天以貨車將改裝車載送到現場，參與競速的機車多達10台，比賽從下午1點開始，每次數量機車採分批出發，直線加速較勁，到下午4點左右，疑似最後一批的4台機車在起點準備出發，但前一批2部機車出發了很久，卻都沒有回來，負責指揮的人以為這2部機車可能不回來，就下令4台機車出發，結果雙方在路上發生嚴重相撞意外。

警方表示，其中4部連環撞因人員未載安全帽，造成重大傷亡，現場機車幾乎撞成廢鐵，碎片散落達1百公尺範圍，研判撞擊力量大，造成造成43歲董男、19歲廖男傷重不治，其餘3名男子四肢多處骨折、擦挫傷，意識清醒送往醫院救治，警方現已傳喚6、7名參與者製作筆錄，協同檢方擴大偵辦，調查該場聚會是否有主要召集人。

屏東縣高樹鄉防汛道路6月4日逾60人參與大型飆車聚會，發生4機車連環撞事故，造成2死3傷。圖／取自「翻轉大高屏交通違規」臉書社團
屏東縣高樹鄉防汛道路6月4日逾60人參與大型飆車聚會，發生4機車連環撞事故，造成2死3傷。圖／取自「翻轉大高屏交通違規」臉書社團
屏東縣高樹鄉防汛道路6月4日逾60人參與大型飆車聚會，發生4機車連環撞事故，造成2死3傷。圖／取自「翻轉大高屏交通違規」臉書社團
屏東縣高樹鄉防汛道路6月4日逾60人參與大型飆車聚會，發生4機車連環撞事故，造成2死3傷。圖／取自「翻轉大高屏交通違規」臉書社團

聚會 屏東 監視器 車禍

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