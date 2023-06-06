屏東高樹防汛道路60人大型飆車 4機車連環撞釀2死

屏東高樹鄉廣福大橋河堤防汛道路，前天發生飆車競速連環撞，釀2死3傷，經影片發上網，揭露當天是一場聚集60多人的大型改裝直線競速聚會；警方表示，已傳喚6到7名參與者到案說明，將調閱周遭監視器、鎖定涉案人車牌擴大偵辦，查察後將依公共危險罪移送。

警方指出，該地首次有如此大規模車聚，應有群組事先發起這場車聚，參與競速者當天以貨車將改裝車載送到現場，參與競速的機車多達10台，比賽從下午1點開始，每次數量機車採分批出發，直線加速較勁，到下午4點左右，疑似最後一批的4台機車在起點準備出發，但前一批2部機車出發了很久，卻都沒有回來，負責指揮的人以為這2部機車可能不回來，就下令4台機車出發，結果雙方在路上發生嚴重相撞意外。