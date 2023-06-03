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投資虛擬貨幣穩賺不賠? 花蓮婦被詐705萬警逮2車手送辦
花蓮一名住南區的高姓婦人，誤信詐騙集團「虛擬貨幣穩賺不賠」的謊言，面交、轉帳共被詐取705萬元，直到想領回獲利，又被要求支付200萬元服務費，驚覺被騙報警。玉里警分局成立專案小組，以面交為餌誘出兩名車手，逮捕到案，依詐欺罪嫌送辦。
70歲的高姓婦人平日會買賣股票，日前在網路上被邀加入LINE投資群組，誤信詐團「老師」謊言，一開始獲利6000元，嘗到甜頭又被慫恿投錢，上月8日約在花蓮市一間超商面交125萬元，後因玉里警方平日經常宣導，也和金融機構聯手防詐，婦人還專程到外縣市臨櫃辦理約定轉帳，前後用手機轉帳5次，連同面交一共被騙705萬元。
婦人滿心以為短時間獲利1700萬元，上月26日想拿回這筆錢，對方卻稱「須儲值200萬元，不然老師今天開始將停止所有的獲利計畫」，家人覺得不對勁，才報警求助。
玉里警分局長林俊廷指示偵查隊與玉里派出所組成專案小組深入偵辦。偵查隊長黃宸緯表示，接獲報案後先成功攔阻婦人再匯款200萬元，並通報警示帳戶，接著轉守為攻，說服受害人以面交300萬元為餌，誘出詐團成員。
雙方約定5月27日傍晚5時在玉里鎮一處超商面交，警方先行到場，在場內外層層部署、埋伏警力，喬裝成超商客人，緊盯詐團動靜，見40歲鄒姓、26歲陳姓兩名車手進入超商面交後，立即一擁而上，車手乖乖就逮，警詢後依詐欺罪嫌送辦。
玉里警分局長林俊廷表示，詐騙集團常以「穩賺不賠」、「投資高獲利」等吸睛字眼，手法都是先讓被害人嘗甜頭，取得信任，接著不斷慫恿致使被害人一步步落入圈套，若發覺被騙，就威嚇、威脅使其心生畏懼不敢報警，等到帳戶金額被提領一空才驚醒，呼籲民眾遇到不法立即提供相關情資，警方會積極主動打擊不法。
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