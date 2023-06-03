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北市松山3店家爆檢舉糾紛 男上門理論情緒失控踹傷人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市松山區一間酒吧與鄰近的居酒屋近期有檢舉糾紛，居酒屋人員陳姓男子近日找上酒吧人員徐姓男子理論，情緒失控出腳踹傷徐男，徐男報案提告，警詢後依傷害、恐嚇、毀損等罪嫌將陳男送辦。

酒吧人員向本報投訴，該店位於台北市松山區市民大道四段，5月26日遭鄰近店家人員上門恐嚇、攻擊，對方以為遭酒吧人員檢舉找麻煩，竟將酒吧負責人徐姓男子踹倒在地，事實上徐男並未檢舉居酒屋，而是檢舉另家店油煙排放問題。

警方調查，當事酒吧、居酒屋和附近一家火鍋店，近期有檢舉糾紛，居酒屋人員33歲陳姓男子5月26日凌晨3時許在友人陪同下到酒吧，要理論檢舉問題，陳男情緒失控，出腳踹傷徐男腹部。

警方表示，經酒吧人員上周向轄區中崙派出所報案提告，員警介入偵辦後，5月30日警詢後已依法將陳男移送法辦；另呼籲，民眾遇有糾紛應理性溝通，切勿暴力解決，若有不法，警方定將究辦。

居酒屋人員陳姓男子找上酒吧人員徐姓男子理論，情緒失控出腳踹傷徐男。圖／讀者提供
居酒屋人員陳姓男子找上酒吧人員徐姓男子理論，情緒失控出腳踹傷徐男。圖／讀者提供
居酒屋人員陳姓男子找上酒吧人員徐姓男子理論，情緒失控出腳踹傷徐男。圖／讀者提供
居酒屋人員陳姓男子找上酒吧人員徐姓男子理論，情緒失控出腳踹傷徐男。圖／讀者提供

居酒屋 提告 恐嚇

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