北市松山3店家爆檢舉糾紛 男上門理論情緒失控踹傷人

台北市松山區一間酒吧與鄰近的居酒屋近期有檢舉糾紛，居酒屋人員陳姓男子近日找上酒吧人員徐姓男子理論，情緒失控出腳踹傷徐男，徐男報案提告，警詢後依傷害、恐嚇、毀損等罪嫌將陳男送辦。

酒吧人員向本報投訴，該店位於台北市松山區市民大道四段，5月26日遭鄰近店家人員上門恐嚇、攻擊，對方以為遭酒吧人員檢舉找麻煩，竟將酒吧負責人徐姓男子踹倒在地，事實上徐男並未檢舉居酒屋，而是檢舉另家店油煙排放問題。

警方調查，當事酒吧、居酒屋和附近一家火鍋店，近期有檢舉糾紛，居酒屋人員33歲陳姓男子5月26日凌晨3時許在友人陪同下到酒吧，要理論檢舉問題，陳男情緒失控，出腳踹傷徐男腹部。