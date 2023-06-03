解送失聯移工變火燒車 12年車齡警備車惹禍

苗栗縣頭份警分局今天下午解送2名查獲的失聯移工，以7人座廂型警備車要送往移民署苗栗專勤隊，不料行經國道1號苗栗交流道前方的南下路段時，車輛發出異音，員警將車駛至路肩後，警備車開始竄出濃煙，用小型滅火器但無法撲滅火勢，由造橋消防分隊派員撲滅，這起意外無人受傷，失聯移工也由其他車輛安全送抵專勤隊。

頭份警分局表示，頭份派出所查獲兩名印尼籍失聯移工，今天下午由兩名警員駕車、戒護，要將移工送往苗栗專勤隊，下午兩點多警備車行經國一南下130.6公里處，車輛突然發生異音，員警隨即將車輛行駛路肩後，但車輛開始竄出濃煙，引擎蓋下方也出現小火苗，

員警雖立即使用小型滅火器噴灑，但無法撲滅火勢，車上包括2名警員及解送的2名失聯移工在第一時間離開車子，到 一旁安全處避難，隨後經國道公路警察造橋分隊及消防隊人員派員撲滅火勢，無人員受傷。