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爆炸烈火衝出吞噬整個街口 苗栗氣爆畫面曝光

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市鬧區三角公園附近上午10點多驚傳嚴重氣爆意外，造成4人輕重傷，現場一片狼藉，路口監視器記錄到爆炸瞬間畫面，可見爆炸時，烈火和衝擊波直接從牛肉麵店衝向對街店面及人安苗栗平安站，令人怵目驚心。

爆炸發生在光復路、天雲街口的一家牛肉麵店，當地是南苗地區最熱鬧的商圈，氣爆事件讓周邊店家、住戶都心有餘悸。

「這輩子沒聽過這種聲音！」杜姓老婦說，當時她在屋內，只聽見砰的一傷巨響，出來一看外面已是一團亂，當時發出的爆炸巨響，她這輩子從沒聽過類似聲音。

人安基金會苗栗平安站就設在氣爆店家對面，爆炸時首當其衝，站內一、二樓受震波及爆裂物衝擊，一些設施都破損。站長黃連進說，平安站協助弱勢設攤「地瓜媽媽」當時就站門口擺攤，也受波及受傷送醫縫了好幾針。

氣爆發生時，現場鄰近店家有的還未拉鐵捲門營業，但受爆炸影響，鐵捲門已無法開啟，店家說如果氣爆發生在中午，上街、買餐點的民眾很多，後果不堪設想，發生氣爆的牛肉麵店開張還不到1個月。

這起意外造成三女一男共4名傷者，包括當時在牛肉麵店備餐的一對男女，還有路過78歲阿婆，3人都有大面積灼傷，被送往鄰近的大千醫院，其中男性傷者燒燙傷面積80%，轉送梧棲童綜合醫院，另外兩名女性傷患，燒燙傷面積都達到55%，分別轉送林口長庚、中國附醫救治。

苗栗市鬧區三角公園附近上午10點多驚傳嚴重氣爆意外，造成4人輕重傷，現場一片狼藉。記者胡 生／攝影
苗栗市鬧區三角公園附近上午10點多驚傳嚴重氣爆意外，造成4人輕重傷，現場一片狼藉。記者胡 生／攝影
苗栗市鬧區三角公園附近上午10點多驚傳嚴重氣爆意外，造成4人輕重傷，現場一片狼藉。記者胡 生／攝影
苗栗市鬧區三角公園附近上午10點多驚傳嚴重氣爆意外，造成4人輕重傷，現場一片狼藉。記者胡 生／攝影
苗栗市鬧區三角公園附近上午10點多驚傳嚴重氣爆意外，造成4人輕重傷，現場一片狼藉。記者胡 生／攝影
苗栗市鬧區三角公園附近上午10點多驚傳嚴重氣爆意外，造成4人輕重傷，現場一片狼藉。記者胡 生／攝影

爆炸 氣爆 監視器 苗栗縣

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