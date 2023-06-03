誰的2萬不來領？南市清潔隊員掃地掃到一疊錢 急送派出所

台南市環保局東區清潔隊員汪雨瞳，日前執行道路清掃作業時，在林森路二段東寧運動公園轉角地上掃到一包白色塑膠袋，汪員感覺內容物有異，拆袋發現是一疊現金，立即送交東寧派出所，經清點有2萬多元，警方盼失主出面領取。

環保局表示，台南市平均數月就會發生一次丟垃圾「順便」把貴重物品丟進垃圾車、回收車的情形；或是路上粗心大意掉落現金，被隊員同仁拾獲繳送警方的小插曲，清潔隊員將心比心，往往都能替民眾找回失去的寶貝，讓失主感激不已。

東區清潔隊長譚家驊指出，發現現金的隊員汪雨瞳工作認真負責，忙碌之際仍能體貼失主焦急的心情，發現貴重物品迅速報警，拾金不昧的正直態度值得嘉許。他也提醒民眾，隨身財物多留心，免得粗心大意丟棄或遺失造成困擾。

市長黃偉哲、環保局長許仁澤均肯定清潔隊員撿金不昧，面對遺失物時能不動心，第一時間即送交警方，廉潔操守值得稱許。