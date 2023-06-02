非急救造成！五億高中生4處不明針孔 律師急赴消防隊、醫院調畫面

台中繼承五億賴姓高中生墜樓案疑點重重，賴母的委任律師許哲維今再赴台中地檢署聲請調查8項證據，因賴遺體被發現多達4處不明針孔，許今下午分別前往消防隊、中國附醫，確認都非消防或醫院急救時注射造成，加上背部還有8條可疑裂傷，認為都是遭他殺證據，一併聲請檢方調查。

賴男遺體傳出有4處不明針孔，集中在右手手肘、手臂各1處及二頭肌2處，許哲維表示為確認是否案發時消防隊員或是醫師急救時施打藥物造成，今下午至台中地檢遞狀完後，隨即前往消防分隊、中國附醫確認。

許表示，經查看消防隊急救錄影畫面，發現隊員並未替賴男施打藥物，送往中國附醫後則是在賴的左手臂施打點滴，可見集中在右手的4處針孔都非消防、醫護人員造成。

就4處不明針孔來源、遭注射何物等都一併向檢察官聲請調查，加上賴男背部還有8條細長的裂傷，都懷疑非墜樓造成而是他殺跡證。