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花園夜市「棉花糖妹妹」太累遭父打 台南社會局：涉不當管教

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南夜市常會看到的10歲「棉花糖妹妹」，前天深夜被民眾發現疑似賣到喊累，卻被父親打手、摀嘴，最後妹妹躲進公廁，連門都沒鎖，就坐在馬桶旁睡著了，讓發現的民眾覺得好鼻酸。市府獲報後立即聯合警政、社政單位介入處理，社會局長盧禹璁受訪表示，事發地點是發生在花園夜市，涉不當管教，將強制要求女童父親參與親職教育。

社會局說，有關報載「夜市棉花糖妹妹」案，社工人員今日一早確認女童正常到校上課，已請校方協助安排個別會談，釐清案發經過。經社工實地面訪檢視，女童身上未發現傷勢，據了解當日女童因手機使用習慣在夜市與父親發生爭執。

針對本案社會局3項具體作為說明如下：

一、案家曾為市府輔導個案，後續會再加強輔導訪視，提供案家教養資源，以提升其親職功能。社會局針對本次不當管教會強制要求女童父親參與親職教育。

二、若父親不配合接受親職教育輔導，將依兒少法第102條處新台幣3000元以上3萬元以下罰鍰，並得按次處罰至其參加為止。

三、除主動介入案家服務，社會局也同步串聯學校、社區、警局、市場自治會等，建構更完整的社會安全網，落實日常關懷和即時通報作用。

社會局表示，希望透過這些主動作為，由市府即時介入，引入相關資源持續輔導案家，讓女童得到適當的照顧。也呼籲，民眾一旦發現疑似受虐兒，可善用113通報、110報案，受理時通報者的身分資訊完全保密，同時也會保護疑似受虐兒的資訊。

台南市社會局長盧禹璁表示「夜市棉花糖妹妹」案已調查處置。記者吳淑玲／攝影
台南市社會局長盧禹璁表示「夜市棉花糖妹妹」案已調查處置。記者吳淑玲／攝影

夜市 受虐兒 社工

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