阿里山公路台18線遊覽車撞山壁 4人輕傷
嘉義縣阿里山公路台18線35.4公里今天下午1點11分左右，發生一遊覽車自撞山壁，造成車內4名旅客輕微擦挫傷，送聖馬醫院診治，所幸無大礙；經警方調查，周姓男駕駛酒測值為0，詳細肇事原因仍待警方調查釐清。該路段於下午4點40分派拖吊車將遊覽車拖離事故現場，目前已恢復雙向通車。
據了解，37歲周姓男司機駕駛遊覽車，車內載有26位乘客前往阿里山旅遊，途經台18線西往東上山，行駛到35.4公里處，周男稱當下為閃避路中動物，導致駕車失控，車輪不慎駛入路邊水溝，車身擦撞到山壁。
中埔警分局表示，此遊覽車自撞山壁事故，造成車內4名旅客皆有輕微擦挫傷，周男及其他乘客未受傷，由救護車將4名受傷旅客送往聖馬醫院就醫，所幸無大礙，周男酒測值為0，詳細肇事原因仍有待調查釐清。
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