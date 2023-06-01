影／找到了！ 百萬鑽戒失而復得 董娘喜極而泣致謝

台南市林姓董事長夫人，前天去台南新光三越西門店逛街消費時，意外掉了老公送她近百萬元的結婚紀念藍鑽，心急如焚報警處理，董娘泣盼拾獲者送回消息曝光，百貨公司張姓清潔員工中午隨即在2樓停車場發現掉落的藍鑽，並通知董娘到場領回，她喜極而泣再三致謝。

台南市警二分局指出，林女前天下午前往百貨公司逛街時，因一時不注意遺失極具紀念性的鑽戒，經轄區派出所員警受理處理後，立即調閱影像釐清遺失過程。

董娘一早心急如焚說，在家找了兩天都沒發現，晚上也睡不著，起初不敢跟老公講，最後逼不得已，才在老公陪同下跟派出所報案，希望有拾獲好心民眾能夠送回。她也說，因為這是結婚紀念戒指，是老公送給她的，具有特殊意義，遺失了真的很難過。

隨後，今天中午隨即傳出好消息，張姓清潔員工在2樓停車場發現掉落的鑽戒，送交公司服務台及通報員警到場，也馬上通知遺失的董娘到場確認無誤。