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影／南投砂石車摔落20米深谷 司機受困被壓7小時殞命
南投國姓九份二山產業道路昨傳事故，一輛載運土方的砂石車行經南港村龍南農路時，疑因道路陡峭打滑摔落約20米深的山谷，司機卡在駕駛座，消防到場搶救，但因救援不易等，近7小時將人救出，但明顯死亡，今由檢警相驗並釐清肇因。
據了解，61歲陳姓司機昨天駕駛營業大貨車前往國姓鄉，載運砂石土方欲交由私人工程使用，上午9時許駕車行經九份二山龍南農路時，疑因道路狹窄陡峭、車輛載重，打滑向後倒退衝出邊坡，摔落約20米深山谷，警消獲報馳援到場。
埔里警分局北山派出所員警到場後發現，該輛砂石車底翻落山谷後，車底朝天，車頭則已嚴重扭曲變形，司機被卡在駕駛座，且失去意識；南投縣消防局表示，上午9時許獲報後，評估車身量體大立刻調派國姓、埔里、雙冬分隊馳援搶救。
經救難人員查看災害現場，評估須先將砂石車吊起，才能用破壞器材清出車頭駕駛座空間，救援卡在車頭的陳男，但事發地點偏僻、砂石車又太重，須出動大型吊車吊掛，但其聯外道路狹窄陡峭，大型吊車無法通行，導致救援不易。
警消調派怪手到場，但僅有1輛難以支撐車身全部重量，國姓鄉長邱美玲得知後立刻再協請2部大型怪手，3輛怪手同時下切邊坡至砂石車旁，歷經近7個小時，總算以繩索合力將砂石車吊起扶正，下午4時許成功把陳姓司機移出駕駛座，但人被救出時已明顯死亡，遺體今將由檢警進行相驗，並釐清調查詳細的案發原因。
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