3.5噸小貨車拍到時速161 警：事證若不合理可能撤銷

有網友在臉書社團「鹽埔大小事」發文，他開著3.5噸小貨車行經鹽埔鄉台27線43.96公里北向時，遭測速拍照時速達161公里，該路段限速60公里，超速101公里，開罰2.4萬元，網友看到留言「真不可思議」、「161都飛起來」。里港警分局表示，民眾攜帶紅單影本及行照等佐證資料到分局陳述，分局搜集相關事證或天候不可抗力因素查明，若有事證不合理之處，將依規定撤銷該案。

網友在臉書社團「鹽埔大小事」發文，PO出他開著小貨車被測速照相測得時速161公里，網友留言說，「這台車神速！用飛的」、「超跑」，直呼「161真不可思議」，「神扯」，還有網友PO出開貨車行經行經台1線455.5公里，測速照相拍出時速157公里，超速97公里，開罰1.2萬，留言寫著「一樣的蝦」。

里港警分局表示，避免超速造成交通事故，警方不定時不定點執法測速。鄉親在社群網站反映，陳述自己駕駛自小貨車遭測速拍照達時速161公里。經查測速儀經標檢局檢驗合格，測速儀照相測得上述時速無誤，惟為求公平審慎，將請民眾攜違反道路交通管理事件通知單（紅單）影本及行照等相關佐證資料至里港警分局陳述，分局將蒐集相關事證或天候不可抗力之因素查明。若有事證不合理之處，將依規定撤銷該案。