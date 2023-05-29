婦人找丈夫外遇對象理論 竟在橋上攔車 警要開罰

台中市越南籍胡姓女騎士昨天下午1時許因發現黃姓丈夫開車載另越南女子，懷疑有曖昧關係，一路騎車尾隨。其夫發現後，中途讓女性友人下車，此女並坐上計程車要離去，此時胡女騎機車就在太平區太平橋車驟然把計程車攔下，還與該名女子在路上拉扯，引起路人側目。

警方根據網路PO文，找到計程車司機詢問，也連繫上騎機車的胡女（44歲）了解，才知是因感情糾紛引起。不過，因胡女為了攔下疑為丈夫（57歲）的外遇對象，就在橋上道路驟然把機車停下，並攔下計程車，已嚴重影響其他用路人交通安全，警方因此依違反道路交通管理處罰條例第43條「危險駕車，驟然減速」舉發，最高可處新台幣3萬6千元，並吊銷其駕駛執照。

據了解，有民眾在網路PO文，指太平橋往環中東路上，昨天下午有兩女子拉扯，被拉女子還喊救命。轄區太平警分局並未接獲報案，但太平派出所仍循線連繫上計程車司機，和該名騎機車的胡姓女子，才知是她因懷疑丈夫有外遇，騎機車一路尾隨丈夫的轎車。丈夫緊急放下女友離去後，女友即招了計程車坐上要離開，此時胡女即突然把機車駛至計程車前，把計程車攔下，並拉下該名同為越南籍的女子理論。