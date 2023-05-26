年輕情侶檔開車枋寮遇大雨 失控打滑撞斷路樹幸無大礙

吳男今中午12點半左右開車載著宋女，沿台1線外側車道從屏東北上台南，行經枋寮戰備跑道434公里處時，遇上午後大雨，疑行車視線受影響，操作不慎車輛打滑失控，自撞路樹連人帶車掉進一旁水溝，2人意識清楚，僅宋女受輕傷，自行脫困後報警求助，警方到場協助送醫，吳男沒有酒駕，詳細肇事原因有待調查釐清。

警方指出，21歲吳男和25歲宋女為情侶，日前開車南下屏東，今天中午12點33分跟著友人的車，沿屏東枋寮戰備跑道北返台南，行經中山路三段與東海路口時，碰上午後雷陣雨，雨勢過大影響行車視線，吳男疑操控不慎，白色車輛失控打滑撞斷路樹後，卡在路旁水溝上，後車門凹陷、路上遍佈碎土，後經吊車將事故車輛排除。

警方表示，事故造成宋女頭部及肢體外傷，2人意識清楚，自行脫困後報警求助，警方到場協助傷者送往枋寮醫院救治，吳男酒測值為零，詳細肇事原因有待調查釐清。