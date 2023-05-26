50歲金門男心梗OHCA倒下前向路人求救 消防員2次電擊救回

一名年約50歲的男子日前坐臥在金寧鄉慈湖路旁，面露痛苦表情，手按著胸口向經過的路人求救，請求協助撥打119報案，隨即倒地不起。消防局指揮中心立即派遣救護人員到場立即給予CPR急救，該名男子到院後成功恢復呼吸心跳，並順利康復出院。

陳男見到當天自死神手中搶回自己生命的金寧消防分隊救護員汪子容時，表示對當天發生的情形都不記得了，彷彿生命被老天爺按下了暫停鍵，幸好有消防人員幫忙才得以延續下去，隨即對消防人員表達滿滿感謝，並堅持要跟「救命恩人」拍照。

金門縣消防局今天表示，在本月接獲有民眾報案，有名年約50歲的男子坐臥慈湖路旁，在請求路過民眾協助報案，隨即倒地不起。消防局指揮中心受理後，派遣員依據報案內容懷疑為OHCA（無呼吸心跳）案件，立即派遣轄區金寧分隊救護車1輛、救護員3名出勤。救護人員到場立即給予CPR急救，後續送往部立金門醫院接手治療，在前後端消防醫護人員共同努力急救下，該名男子到院後成功恢復呼吸心跳，與死神拔河成功。

陳男因心肌梗塞倒地，急救送醫康復後，也親自到消防局感謝出勤救命的消防人員，直說「謝謝消防人員，拯救我的生命！」消防人員成功救回一條寶貴性命，內心感到非常欣慰，也派員至該名男子居住處所關心，並對同住友人宣導學習CPR急救技術，讓大家以實際操作方式，熟悉CPR「叫叫壓電」的流程。

汪子容也透露，當日到達後，發現患者已經仰躺於路旁，雙目微睜，救護人員查探發現患者對痛無反應且無呼吸脈搏，判斷為OHCA(到院前無生命徵象)狀況，立即進行CPR(心肺復甦術)及利用AED（自動體外去顫器）評估，患者嚴重心律不整，進行第1次電擊，並架設自動體外心肺復甦機、給予靜脈輸液和使用BVM正壓給氧，過程中共計2次電擊，且CPR持續不間斷，到院後，男子成功恢復生命徵象，並順利康復出院。