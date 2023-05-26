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高雄男大生撞賓利轎車 送醫67小時傷重不治

高雄男大生撞賓利轎車 送醫67小時傷重不治

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄劉姓男子5月22日騎機車與白色賓利「Continental GT 」轎車出車禍，劉傷勢嚴重，可能成為植物人，家屬決定放棄治療，昨天宣告死亡。車禍肇責仍由警方初判中，但賓利車司機恐吃上過失致死官司。

據了解，5月22日下午1點多，劉姓男子（22歲）騎車經過高雄市鼓山區裕誠路與華榮路口，疑遭公車擋住視線，左轉時，撞上司機李姓男子（30歲）所駕駛的白色賓利轎車，劉當場飛倒地，機車毀損，賓利車頭也凹陷，損毀嚴重。

劉姓男子在車禍中受創嚴重，昏迷不醒，送往高醫急救，雖曾恢復生命象徵，但開腦手術有一邊顱內出血暫無法手術，靠呼吸器維持生命，因可能成為植物人，家屬只好放棄治療，昨天上午9點多拔管。

這場車禍發生後，網路上出現許多「仇富言論」，認為「開賓利是富二代、媽寶」。不過，警方了解，開賓利車的是受雇司機，女車主也無奈表示，不會有人願意發生這種事，發生了也只能面對，並指，司機在事發當下沒有違規，也沒有超速，完全遵守交通規則，「很無辜還要被潑髒水」。

據了解，警方在劉姓男子死亡後，將李姓司機依過失致死罪嫌移送法辦，這輛賓利車剛出廠10多天，車主以1700萬元購買，受損部分，維修費可能高達約80萬元，待警方初判肇責後，若劉是轉彎車未讓直行車，肇責可能較重，將來可能先由產險公司理賠維修費後再代位求償。

劉姓男大生騎機車與賓利轎車發生車禍，劉延醫67小時後，昨天宣告不治。記者張議晨／翻攝
劉姓男大生騎機車與賓利轎車發生車禍，劉延醫67小時後，昨天宣告不治。記者張議晨／翻攝

車禍 富二代

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