快訊

人民幣「破7」錢逃去哪了？官方緊張 市場看破不說破

大S再闢戰場！強制執行汪小菲提存的擔保金 165萬可望先拿到手

高雄男大生撞賓利轎車 送醫67小時傷重不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄婦人愛上假帥哥想投資買房 女兒見母執迷不悔使出絕招

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄41歲林姓婦人落入愛情詐騙老哏圈套，愛上假帥哥，對方鼓吹她投資1萬元虛擬貨幣賺錢買房同住，林的女兒見母親幾個月來，頻滑手機、不時露出甜滋滋的笑容，追問下，發現母親落入詐騙陷阱，因母親屢勸不聽報警，警方苦勸，林才恍然大悟。

警方指出，家住三民區的林姓婦人，在通訊軟體認識一名中年男網友「阿凱」，男方每天噓寒問暖，讓林心花怒放，以為找到第二春。

由於男方鼓吹林婦一起投資虛擬貨幣，有高額獲利後，可多賺點錢，將來可買房同住，林信以為真；林婦的女兒見母親這陣子以來，神情愉悅，頻滑手機，看到訊息還會露出淺淺微笑，又和男網友討論虛擬貨幣投資，研判母親可能落入詐騙陷阱。

林婦女兒多次勸母親未果，前天下午向警方報案，三民三民二分局民族所警員陳儒頡、洪嘉琪獲報趕抵林家，林母見到警察，一臉不悅質問女兒「你報的警？」女兒回「只是要警察和你說一下而已」。

警方安撫林婦，女兒是關心你，林說，原本很猶豫，不知是不是真的，也很怕被騙，考慮很久很久，才花1萬元投資虛擬貨幣，警方告知林若以後有問題，就詢問派出所，將對方封鎖後，將虛擬貨幣換回現金，林才知女兒一番苦心，感謝警方協助。

高雄三民二警分局警方勸阻愛上假帥哥的林姓婦人，將投資1萬元虛擬貨幣換回現金，以免受騙。記者石秀華／翻攝
高雄三民二警分局警方勸阻愛上假帥哥的林姓婦人，將投資1萬元虛擬貨幣換回現金，以免受騙。記者石秀華／翻攝
高雄林姓婦人愛上假帥哥，對方鼓吹她投資1萬元虛擬貨幣賺錢買房同住，女兒報警求助，警方勸阻林婦。記者石秀華／翻攝
高雄林姓婦人愛上假帥哥，對方鼓吹她投資1萬元虛擬貨幣賺錢買房同住，女兒報警求助，警方勸阻林婦。記者石秀華／翻攝
高雄41歲林姓婦人落入愛情詐騙老哏圈套，愛上假帥哥，對方鼓吹她投資1萬元虛擬貨幣賺錢買房同住，女兒勸母不聽，報警求助。記者石秀華／翻攝
高雄41歲林姓婦人落入愛情詐騙老哏圈套，愛上假帥哥，對方鼓吹她投資1萬元虛擬貨幣賺錢買房同住，女兒勸母不聽，報警求助。記者石秀華／翻攝

虛擬貨幣 詐騙

延伸閱讀

崑大特殊生高雄通勤台南 4天全勤加倍努力獲優異獎

當傳統市場染上「微工業風」高雄大發市場變新潮

天在看...高雄賊鴛鴦擲筊「借」香油錢 警1天逮落網

高雄大叔穿女裝、戴兔耳攔騎士揮拳 遭警噴辣椒水制伏

相關新聞

釘槍氣瓶突爆炸！竹山1人斷腿、1人頭插鋼釘送醫 現場彌漫腐臭味

南投竹山鎮硘磘街一名38歲陳姓男子24日早上10點多，利用一間鐵皮屋倉庫，使用釘槍作業時，氣瓶突然爆炸，致其雙腳膝蓋以下...

嚇鼠人...台北湯包店赫見「2隻在聚餐」衛生局稽查要限期改善

有民眾到北市延吉街一家餐館用餐，卻驚見蒸籠上有2隻老鼠也在用餐，直呼食慾瞬間沒了就結帳走人，當時店家回應都有找人處理老鼠...

高雄男大生撞賓利轎車 送醫67小時傷重不治

高雄劉姓男子5月22日騎機車與白色賓利「Continental GT 」轎車出車禍，劉傷勢嚴重，可能成為植物人，家屬決定...

影／砂石車司機疑因身體不適 被叭後衝落台北港護城河裡 救起不治

60多歲男子今天下午駕駛一輛砂石車，疑因身體不適連人帶車衝入台北港護城河內，警消獲報潛入河道內將司機救出但已無生命徵象，...

牛奶酸酸的！基隆武崙國小10學生疑食物中毒送醫

基隆市武崙國小今天上午10名學生，喝了學校提供營養午餐廠商提供的牛奶後出現頭暈、肚子痛等症狀。消防局獲報將10學生分送基...

台中公務員上班看中醫詐592元加班費 貪汙判1年10月沒緩刑

時任台中市消防局王姓人事室專員上班時間去看中醫針灸、推拿，還假報加班詐領592元，調查局獲檢舉才曝光，王辯稱是替消防同仁...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦