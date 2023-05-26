高雄婦人愛上假帥哥想投資買房 女兒見母執迷不悔使出絕招

高雄41歲林姓婦人落入愛情詐騙老哏圈套，愛上假帥哥，對方鼓吹她投資1萬元虛擬貨幣賺錢買房同住，林的女兒見母親幾個月來，頻滑手機、不時露出甜滋滋的笑容，追問下，發現母親落入詐騙陷阱，因母親屢勸不聽報警，警方苦勸，林才恍然大悟。

警方指出，家住三民區的林姓婦人，在通訊軟體認識一名中年男網友「阿凱」，男方每天噓寒問暖，讓林心花怒放，以為找到第二春。

由於男方鼓吹林婦一起投資虛擬貨幣，有高額獲利後，可多賺點錢，將來可買房同住，林信以為真；林婦的女兒見母親這陣子以來，神情愉悅，頻滑手機，看到訊息還會露出淺淺微笑，又和男網友討論虛擬貨幣投資，研判母親可能落入詐騙陷阱。

林婦女兒多次勸母親未果，前天下午向警方報案，三民三民二分局民族所警員陳儒頡、洪嘉琪獲報趕抵林家，林母見到警察，一臉不悅質問女兒「你報的警？」女兒回「只是要警察和你說一下而已」。