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飛龍瀑布今再尋獲兩遺體 屏檢：均腫脹擇日解剖釐清死因
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團20日溪降時，遇雨溪水暴漲，今案發第6天，消防局持續搜尋，上午搜救人員使用空拍機在百米瀑下方第二個深潭處拍到兩具遺體，搜救人員到場發現為27歲陳女、35歲黃男，用直升機吊掛下山，屏東地檢署晚間完成相驗，死者均腫脹將擇日解剖確認死因，全案4死1失蹤，27歲蕭男未尋獲，消防局26日持續搜尋。
飛龍瀑布溯溪意外4死1失蹤，20日下午近5點，消防局獲報5人受困，1人明顯死亡吊掛岩壁，4人遭沖走，消防局連日來共出動上百人搜尋，21日中午前受困5人全數脫困。罹難者37歲彭女當晚無生命跡象，受困位置救援難度高，22日上午直升機吊掛下山、41歲陳男21日下午3點多，在百米深潭下方被空拍機發現，檢方完成相驗，彭女、陳男研判溺水死亡。
這幾天霧台山區天氣不穩，消防局持續搜救，今上午10點36分，搜救人員用空拍機在百米瀑布下方第二個深潭疑拍到遺體，12點20分搜救人員抵達空拍位置後，搜尋到2具遺體為27歲陳女、35歲黃男，檢方表示，晚間完成相驗，死者均腫脹將擇日解剖釐清死因。全案4死1失蹤，27歲蕭男仍未尋獲。
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