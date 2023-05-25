快訊

侯、韓同框破局！韓國瑜27日無法到高雄替子弟兵加油

爭議續延燒！前國泰空姐爆料歧視無獨有偶：和陸客溝通「靠台灣人」

獨／傳台美PDA首批肩射刺針飛彈秘密抵台 國防部低調吐這句

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台灣大道鬼切右轉 女騎士迎面撞空中360度著地慘摔

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中吳姓女子昨駕駛1輛橘色小客車經台灣大道，疑直接從快車道切出跨越3個車道右轉，害公車、慢車道用路人急煞嚇傻，但韋姓機車騎士來不及迎面撞上，整個人空中轉了360度臀部重摔馬路，警方初判吳違規右轉，民眾將行車記錄器PO網直言「台灣駕照太好考害死一堆人」。

台中第6分局指出，昨下午1點30分獲報西屯區台灣大道、文心路口有車禍，到場發現橘色車駕駛吳姓女子（45歲）沿台灣大道快車道外側右轉文心路，韋姓女子（24歲）騎乘機車迎面撞上，造成韋女受傷送醫。

警方對2名駕駛酒測值均為0，初步研判吳女開車違反標線禁制，而韋姓女騎士則沒有肇因。

有民眾行車行車紀錄拍下過程，經上傳YOUTUBE指出，橘車從內線車道橫跨3個車道直接右轉，導致外線車道女騎士煞車不及撞上，民眾隨即報案並查看女騎士傷勢，但橘車駕駛不知在幹什麼，遲遲不下車查看。

PO文指出，令人傻眼的是， 肇事者沒打任何緊急電話，反而是打電話給她的朋友1個土流氓，認為對方態度輕浮，也呼籲這種不會開車的不要上路，台灣駕照真的太好考了害死一堆人。

網友紛紛留言稱「這種開法能活到今天不容易」、「那邊一看就不能右轉，右轉基本概念就要開在最外側」「個人支持根本要吊銷駕照，不然害人不淺」，「真的服了她，在台灣大道還敢在快車道右轉」。

吳女駕駛橘色小客車違規右轉。記者曾健祐／翻攝
吳女駕駛橘色小客車違規右轉。記者曾健祐／翻攝
吳女開車違規右轉，害女騎士迎面撞上重摔。圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台
吳女開車違規右轉，害女騎士迎面撞上重摔。圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台

車道 駕照

延伸閱讀

女騎士飆越前車 下一秒向左鬼切 她人車被撞飛幸擦傷

中警護行人精緻執法兩周 今年迄今抓1062件

轎車失控撞橋墩 待轉區女騎士嚇一身汗死神擦身過

還沒颱風樹倒成這樣還有女騎士受傷 北市議員：淺根樹不耐強風

相關新聞

飛龍瀑布失聯6天陳女尋獲 嘉義林管處將協助處理後事

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布日前傳出10人溯溪團重大意外，因下雨溪水暴漲釀2死3失聯，事發至今已第6天，屏東縣消防局出動空拍機，...

再尋獲2人！飛龍瀑布溯溪意外今空拍發現1男1女遺體 全案4死1失蹤

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團20日在飛龍瀑布中段七連瀑溪降時，遇雨溪水暴漲，案發迄今6天，消防局持續搜尋，今上午10...

省保費入漁保職災重傷無法補助 南市區漁會抓「代辦黃牛 」

國內黃牛層出不窮，漁民保險也有代辦黃牛，南市區漁會表示，有人從事土業卻加入漁保，後發生職災卻無法申請補助，為了省保費卻吃...

飛龍瀑布3失聯 今中午在百米瀑布下方深潭發現2具遺體

屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團20日溯溪時遇雨溪水暴漲，釀2死3失聯，屏東縣消防局事發迄今第6天，仍持續搜尋中，今天中...

彰化便當工廠火災 神明廳起火

彰化縣花壇鄉虎山街一家便當工廠今天下午5點多發生火災，消防局獲報派員搶救，大量濃煙竄升天際，幸好在下午6點前即撲滅火勢，...

新北大漢橋無名男屍 警籲報失蹤協尋家屬出面指認

新北市板橋區大漢橋下今天傍晚發現一具無名男屍，年約60多歲，轄區海山警方呼籲近期有通報失蹤協尋家屬出面指認。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦