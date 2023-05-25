影／台灣大道鬼切右轉 女騎士迎面撞空中360度著地慘摔

台中吳姓女子昨駕駛1輛橘色小客車經台灣大道，疑直接從快車道切出跨越3個車道右轉，害公車、慢車道用路人急煞嚇傻，但韋姓機車騎士來不及迎面撞上，整個人空中轉了360度臀部重摔馬路，警方初判吳違規右轉，民眾將行車記錄器PO網直言「台灣駕照太好考害死一堆人」。

台中第6分局指出，昨下午1點30分獲報西屯區台灣大道、文心路口有車禍，到場發現橘色車駕駛吳姓女子（45歲）沿台灣大道快車道外側右轉文心路，韋姓女子（24歲）騎乘機車迎面撞上，造成韋女受傷送醫。

警方對2名駕駛酒測值均為0，初步研判吳女開車違反標線禁制，而韋姓女騎士則沒有肇因。

有民眾行車行車紀錄拍下過程，經上傳YOUTUBE指出，橘車從內線車道橫跨3個車道直接右轉，導致外線車道女騎士煞車不及撞上，民眾隨即報案並查看女騎士傷勢，但橘車駕駛不知在幹什麼，遲遲不下車查看。

PO文指出，令人傻眼的是， 肇事者沒打任何緊急電話，反而是打電話給她的朋友1個土流氓，認為對方態度輕浮，也呼籲這種不會開車的不要上路，台灣駕照真的太好考了害死一堆人。