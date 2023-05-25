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對燒烤店、KTV賴帳賒帳不成還砸店 彰化8人遭移送

中央社／ 彰化25日電

洪男與7名友人前往彰化二林鎮的燒烤店及KTV店唱歌，在店內白吃白喝後要求店家以「入股」方式抵帳被拒砸店，警方獲報循線追查，將洪男等8人逮捕到案，依組織犯罪、恐嚇取財等罪嫌移送彰檢偵辦。

彰化縣警察局芳苑分局1員警今天指出，今年5月1日凌晨，洪男和7名友人前往一間燒烤店吃東西，突然亂摔桌上盤子及酒瓶，並拿起椅子亂砸，隨後一行人揚長而去，店家報警處理。

警方查出，洪男等人在燒烤店用餐時，向店家表示要以「入股」方式抵帳被拒，故意砸店；除燒烤店外，洪男等8人還前往一間KTV唱歌，結帳時也以沒帶錢為由要求賒帳遭拒，洪男等人認為店家不給面子，砸壞店內椅子等物品後離去。

警方循線查出洪男等8人身分，5月23日兵分多路，前往彰化大城鄉、二林鎮等地，拘提主嫌洪男及其他7名共犯到案，另查扣伸縮警棍、辣椒水及球棒等證物，洪男經警訊後，被依傷害、恐嚇取財等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

恐嚇 KTV

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