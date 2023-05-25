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再尋獲2人！飛龍瀑布溯溪意外今空拍發現1男1女遺體 全案4死1失蹤
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布10人溯溪團20日在飛龍瀑布中段七連瀑溪降時，遇雨溪水暴漲，案發迄今6天，消防局持續搜尋，今上午10點36分，空拍機在百米瀑布下第二個深潭處，疑拍到遺體，12點20分搜救人員到場搜尋，發現2具遺體1男1女，全案釀4死1失蹤。
飛龍瀑布溯溪意外釀4死1失聯，罹難者37歲彭女當天晚間失去生命跡象，因受困位置掛在岩壁上，救援難度高，22日吊掛下山、41歲陳男21日下午3點多，在百米深潭下方處，空拍機發現，直升機吊掛下山。檢方已完成相驗，研判生前溺水。
這幾天山區天氣不穩，消防局持續出動人力搜救，今上午10點36分，搜救人員用空拍機在百米瀑布下方第二個深潭疑似拍到遺體，12點20分搜救人員抵達空拍位置後，搜尋到2具遺體為一男一女。目前失蹤3人是27歲陳女，陳女在嘉義林區管理處工作，蕭男、黃男，警方已通知家屬趕往指認。
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