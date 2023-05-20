南投慶福寺牌樓撞毀1死 疑貨櫃過高扯斷牌樓釀禍

南投市南營路慶福寺牌樓今天上午11時半，遭貨櫃車撞垮，十幾噸重水泥牌樓壓在貨櫃車上，車內2人受困。洪姓駕駛被救出送醫幸無生命危險，但副駕駛座嚴重變形，警消出動吊車下午才救出吳姓助理，可惜人早已死亡。

慶福寺工作人員說，慶福寺有南北兩座牌樓，這次被撞毀的是北牌樓，40多年前由建設公司捐獻，牌樓用鋼筋、水泥打造格外堅固，歷經921地震都安然無損，沒想到這次竟被撞毀。

居民說，南營路路幅不寬、慶福寺牌樓高度逾4.8公尺，過去貨櫃車經過，都沒發生事故，這次疑似貨櫃高度超高，加上司機疑似不熟悉路況，貨櫃車靠右側行駛，貨櫃頂部才會撞到牌樓下緣斗拱，撞擊力道將牌樓上半段扯下。

南投縣消防局上午11時26分接獲通報，一輛貨櫃車在南投市南營路車禍，有人員受困。南投縣消防局派遣中興等消防分隊趕往救援，發現竟是貨櫃車將慶福寺牌樓撞毀，牌樓上半段直接壓在貨櫃車，導致車頭壓扁變形。

洪姓司機（47歲）因駕駛座仍有部分空間，頸部受傷但意識清楚，消防人員將他救出送醫並無生命危險，但副駕駛座幾乎被壓扁，吳姓助理已無呼吸心跳。