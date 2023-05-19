工廠備AED救命！54歲男昏倒失去生命徵象 電擊3次死神放過他

苗栗縣54歲邱姓男子前天中午在工廠內突然昏倒並失去呼吸、心跳，苗栗縣消防局接獲通報，在線上指導廠內人員先進行CPR及AED電擊，救護人員到場後立即接手持續CPR，又兩度以AED電擊後，患者恢復呼吸、心跳，送到醫院時恢復意識並能清醒與醫護人員溝通、簽名，成為一次OHCA患者及時搶救成功的案例。

苗栗縣消防局表示，頭份消防分隊17日上午11點50分接獲報案，邱姓男子在工廠內突然昏倒並失去生命徵象，分隊除派遣救護車趕往現場，並詢問廠內得知備有AED電擊器，立即線上指導廠內人員操作CPR心肺復甦術，並操作AED實施電擊，救護人員趕抵時，患者剛完成第一次電擊，立即接手持續實施CPR，又接著兩度進行AED電擊，患者在現場就恢復呼吸、心跳，隨後送往為恭紀念醫院救治。