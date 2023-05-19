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20歲女大生實習遭烘焙廠台車砸死 雇主涉未提供安全設備送辦
黎明技術學院女大生前天在五股產業園區內工廠實習時，不慎遭倒塌麵包台車擊中致死，新北市勞檢處初判雇主未提供必要安全防護設備，依職安法將雇主移送檢方偵辦。
新北市勞檢處於前天晚間9時許接獲通報，位於新北產業園區的食品公司發生越南籍女子遭倒塌麵包台車壓擊致死意外，勞檢處於昨日上午派員檢查。
初步了解，罹災者為現年僅20歲的越南籍女大生，目前就讀黎明技術學院，前天下午到食品公司工讀時，遭倒塌的麵包台車壓擊頭部，現場失去生命跡象，經送往醫院急救後，仍因傷重不治死亡。
勞檢處接獲通報後要求停止該工廠4樓生產區作業，在復工計畫未經勞檢處核備前，不得再使人員於現場從事作業。
此外，因事發當時女大生是在食品公司工讀，應認定為受僱勞工，該公司在工作時應提供必要的安全防護設備，否則依職安法可處3至30萬元罰鍰；而勞檢處判斷雇主未提供足夠安全設備，初判認為雇主涉及刑事責任，函送地檢署偵辦。
勞檢處表示，將協助女大生家屬辦理職災慰助，並要求雇主給付職災補償費用，否則將依勞基法處2至100萬元罰鍰，初判雇主已涉嫌構成職安法的刑事責任，依行政罰法規定優先移送地檢署偵辦。
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