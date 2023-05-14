網路造謠遭人割喉縫27針 北市警：查無報案紀錄 散佈謠言開罰

有網友在社群軟體推特上看到，一篇貼文表示「下班途中遭不明人士持刀抹脖」、「脖頸處共縫27針」，文中更強調在台北市且已經報警，還附上縫針照片，怵目驚心，該網友將割喉縫27針一事，轉傳到PTT論壇，引發眾網友討論，對此，台北市警方澄清，經查無報案紀錄，通知推特PO者後，確認是一場烏龍，當事人因心情不佳捏造假訊息，警詢後依社維法裁罰。

該貼文是一名950名追蹤者的VTuber（虛擬實況主）所發，文中表示「本人於前日被不明人士洩漏住址，下班回家途中，遭不明人士持刀抹脖，目前連發聲都有困難，脖頸處共縫了27針，甚至差點毀容。已報警，希望不會再有此事發生，不管是男生還是女生，都應該保護自己」。

該貼文講的煞有其事，又該VTuber還附上脖子縫針照片，引發網友在PTT討論，台北市刑警大隊今天中午獲悉，主動介入偵辦，確認沒有分局接獲割喉傷害報案，認為事態怪異，向該名VTuber聯絡，才得知原來一切都是該VTuber所捏造，空穴來風。

據悉，造假發文是一名24歲女子，警詢時供稱因為心情不佳、情緒不穩，才在昨天（13日）晚上10點多捏造割喉案，希望取得網友關注、安慰，不知會引發這麼大的風波，感到很抱歉，隨即刪文；而該張縫針照片，是過去受傷所拍攝照片，並非遭人割喉。

台北市警方事後對該女子依違反社維法第63條第5款「散佈謠言，足以影響社會安寧者」處以3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，同時呼籲民眾，在網路發文務必謹慎思考，以免誤觸不法。