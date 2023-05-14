彰化縣去年A1車禍死亡147人 這處路段就奪走4條命
彰化縣去年A1（車禍24小時死亡）車禍共147人，比前年2021的115人增加32人。經彰化縣警局分析，其中以機車103人最多，其次行人18人，並以田中鎮中南路發生4件、死亡4人最多，肇事原因依次是未注意車前狀況、路口未依規定讓車、未依標線號誌指示。
如果依交通部道安會報（車禍30日）統計，彰化縣去年車禍死亡是246人，總人數除創下彰化縣近幾年最高外，比前年增加45人，增加人數更居各縣市第一。如依警方A1車禍（24小時死亡）統計，去年A1車禍死亡147人，今年到4月底為止，車禍死亡47人，雖然比去同期50人已有降低，但其中和美分局轄區車禍死亡13人，比去年同期增加6人。
彰化縣警察局統計去年A1車禍發生的主要路段，以田中鎮中南路發生4件、死亡4人最多，其次是彰化市中山路、鹿港鎮鹿和路、和美鎮彰美路、大城鄉東平路各3件、死亡3人，當事人使用車種以機車103件最多，其次為行人18件、慢車14件，對造肇事車種自小客（貨）58件最多，其次是自撞45件、大型車24件。
車禍肇事因素，以未注意車前狀況（分心、分神駕駛）45件最多，再依次是路口未依規定讓車39件、未依標線（號誌）指示（闖紅燈）、駕駛疏忽（操作不當） 各13件。
縣警局指出，為防制車禍事故發生，除加強交通安全宣導外，警察局下年度將再編列4200萬元，增加採購20組具測速等多功能固定桿自動照相設備，如獲議會通過，累計全縣實際執法的固定桿測速器，從37組增加到57組，去年年底在12處易肇事路口設置的科技執法設備，預定今年也將再增設10處，加強精準執法。
除了駕駛人自身問題外，縣府交通處也針對縣內7處易肇事路口，包括彰化市大埔路及中興路口、彰新路與東發路口、和美鎮彰美路六段與美寮路口、埔心鄉員鹿路3段與埔新路口、北斗鎮文苑路與神社路口等，分別針對標線、號誌等設施辦理改善。
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