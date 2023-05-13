3歲女童命喪斑馬線 五都14日同步路口快閃悼念

台南市發生3歲女童在斑馬線上遭撞不治事故引起關注，車禍現場明天有號召眾人的「撐起行人的保護傘」快閃活動，另外四都也同步舉行。發想人說，這不是對立，只盼用路環境更安全。

臉書（facebook）社群「台南式Tainan Style」今天下午發布「撐起行人的保護傘」快閃活動，時間是明天上午9時50分至10時，台北、新北、台中、台南、高雄同步，台南專屬口號是「人車分時，10分安全」，各地口號是「還路於民，終結行人地獄」。

社群還公布五都集結地點，台南就是成功路、忠義路口的8日車禍現場，活動方式是順時針走斑馬線繞行路口10分鐘。參加快閃活動者應身穿黑衣，右手撐傘，左手持花，以悼念各地斑馬線上的罹難行人。

這場活動的發想人高勝今晚接受中央社電訪指出，他自己也有2個小孩，車禍發生當天，感觸很深，也曾傳訊息給女童父親，深覺自己應該做一些事，才會在5月11日臉書社團「反攻大路」號召快閃。

高勝表示，他沒有任何政治立場，也不想引起對立，只想找些人壯壯膽子，和他一起去現場走一走，希望喚起大家的重視，共同建立安全用路環境。

至於其他四都有人跟進及「台南式Tainan Style」發布快閃活動訊息，高勝說，他直到今晚才看到，「其他言論不代表我」。

台南市北區忠義路、成功路口8日上午9時許發生車禍，38歲李女帶著3歲幼女走在斑馬線上，遭36歲杜姓孕婦駕駛休旅車左轉撞上，李女受困車底被救出送醫，女童倒地傷重不治，持續引起關注。