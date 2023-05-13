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大甲年輕警收到「母親節感恩信」 受暴婦：用心關懷令她溫暖

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

明天就是母親節，年輕警員許吉慶收到一封「母親節感恩信」，原來是一位低潮的受暴婦人，因為他重新相信社會的溫暖，親筆寫下感恩信送到派出所，並說「感謝貴所同仁對我的幫忙，讓我過一個不一樣的母親節。」許笑說，雖然沒能碰面，但未來會繼續做她們的靠山。

本周一(8日)中午，大甲警分局大甲所走進一位67歲婦人，面帶笑容想找警員許吉慶表達感謝，因許未在所內，由所長李建興出面，婦人拿出一封「感謝信」要交給許員，並說「感謝貴所同仁對我的幫忙，讓我過一個不一樣的母親節」，這封信是她對33歲許員的感謝，「也希望他母親節快樂！」

信中寫著，她因家暴受虐報案，所內承辦人許吉慶警員協助，「深感這麼年少的警員能以用心關懷的態度，讓被害人感受到社會還有溫暖的地方」，也感謝所長李建興用心、愛心的帶領，「讓被害人慶幸大甲居民擁有一所精神支撐的保護傘」，她感恩再感恩。

許吉慶也感動地說，這位婦人不幸遭遇家暴，處理過程中，受理家暴案件是法律的規定，也是身為執法人員的天職，但在硬梆梆的法條外，能用關懷及鼓勵方式來協助被害人振作起來，是一種可以選擇的善良。

能收到婦人的感謝信，許吉慶更加認同當初關懷、鼓勵被害人相當值得，「雖然不能與這位婦人見上面，親自收到信件，但我還是很開心」，對於類似的婦幼案件，也會更心細、力挺她們，成為她們的靠山。

大甲警分局長謝建國表示，感謝這位婦人對於警察同仁的鼓舞，也利用母親節節日，「我們祝她母親節快樂！快快樂樂迎接新生活！」

遭受家暴婦人親筆寫下感恩信送到派出所，並說「感謝貴所同仁對我的幫忙，讓我過一個不一樣的母親節」；承辦警員許吉慶笑說，雖然沒能碰面，但未來會繼續做她們的靠山。圖／台中市警察局大甲分局提供
遭受家暴婦人親筆寫下感恩信送到派出所，並說「感謝貴所同仁對我的幫忙，讓我過一個不一樣的母親節」；承辦警員許吉慶笑說，雖然沒能碰面，但未來會繼續做她們的靠山。圖／台中市警察局大甲分局提供
大甲派出所警員許吉慶收到家暴婦人的感恩信，成為母親節前夕溫暖的回憶。圖／台中市警察局大甲分局提供
大甲派出所警員許吉慶收到家暴婦人的感恩信，成為母親節前夕溫暖的回憶。圖／台中市警察局大甲分局提供

母親節 家暴 愛心

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