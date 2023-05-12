身障男接種腦炎疫苗引重度腦麻 她照護50年心累下手悶殺愛子

林姓身障男子今早陳屍家中房間，其母在旁哭泣，坦承不堪長年照顧病子，出手殺人。台北市松山分局警方獲報將林母帶回偵詢，約詢林男家屬等關係人，並派鑑識人員到場採證，全案將朝殺人罪方向偵辦。

警方調查，松山警分局民有派出所5月12日上午7時58分獲報，指復興北路巷弄內一處民宅內有人需要急救，救護人員到場時，53歲林男已無呼吸心跳、明顯死亡。

員警介入，該戶所雇外籍看護說，他平時與林男住同房不同床，一早7時許看護起床盥洗，返回房間時，卻發現房門被反鎖，拿鑰匙開門後，床上的林男口鼻被封住，失去呼吸心跳，林母呆坐床邊、不斷哭泣，嚇得她立刻致電死者長嫂，報警處理。

面對員警詢問，林母則無奈表示，兒子長期需要人照顧，自己年事已高，身心俱疲「真的累了」，所以痛下殺手，親手了結愛子生命；據悉，林母用常見的褐色布膠纏繞林男面部好幾圈，封住林男口鼻，並徒手壓住林男面部，直至林男無反應。

據悉，林男年幼時因接種日本腦炎疫苗產生副作用，導致重度腦性麻痺，無法行動、言語，長期倒臥在床，平時只能發出「哼、嗯」等聲音，由家人照顧整整50年。

林母、林父膝下共3子，死者最小，與父母、看護住在民宅1樓，長子夫婦及孫子一家3口住在同棟民宅2樓，二子則住在附近其他地方。

雖林男家中經濟狀況近小康，但林父中風、同樣言行不便，需要人照顧，林母又高齡，近期家庭成員接連有人確診新冠肺炎，心情起伏較大，警方不排除林母是因身心俱疲，且擔心林男未來仍須有人照顧，為求解脫，所以痛殺愛子。

林母上午隨員警返回派出所說明案情，今午中風坐輪椅的林父、媳婦、長孫等人也到案配合偵辦。林父無法言語，神情黯然，兒、媳等人則自獲悉後情緒崩潰，很意外家中發生憾事。警方表示，全案持續釐清中，詢後將依殺人罪嫌將犯嫌移送台北地檢署偵辦。