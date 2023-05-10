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台中捷運遭砸1死10傷 檢察官將徹查捷運行車安全機制

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中捷運今中午遭興富發建案掉落的吊臂砸中釀1死10傷慘劇，警方初步通知工地蔡姓負責人、塔吊吊臂李姓司機等8人到案，今晚已做完初步筆錄，全案預計明天移送台中地檢署朝過失致死罪嫌偵辦，檢方今晚相驗死者遺體，並將徹查捷運行車安全機制，釐清相關人刑責。

興富發文心愛悅31樓頂樓的塔吊吊臂今中午施工拆除，過程中因拆除機鋼索斷裂，才導致長40公尺、重3.3公噸的吊臂下墜，砸破捷運遮光罩後鋼架入侵軌道，結果一班從豐樂公園站發車的列車撞上，至今晚已1死10傷。

轄區台中第4分局今通知工地蔡姓負責人，頂樓操作拆除機的李姓司機等8人赴派出所做筆錄，由於全案現僅有初步認定，今晚筆錄做完後並未隨案移送，預計明天補強其餘事證後移送檢方，全案朝過失致死罪嫌偵辦。

台中地檢署指派重大專組檢察官胡宗鳴今下午已赴案發現場，指揮警方蒐集工安勞檢、捷運行車紀錄及吊車操作過程等，晚間再轉往殯儀館相驗遺體。

檢方並指揮警方及會同台中市政相關局處及勞動部職安署中區職業安全衛生中心等專案人員，進行全面之調查及蒐證。

檢方指出，相驗後初判死者因本件意外事故，頭部及肢體多重外傷等傷害致創傷性併中樞神經性休克而死亡。

檢方說，檢察官就本件事故將徹查捷運行車安全機制等相關事證，並責囑相關職業安全衛生單位等專案人員盡速完成工安調查結果，釐清相關人等刑事責任。

案發現場。記者曾健祐／攝影
案發現場。記者曾健祐／攝影

台中捷運 興富發

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