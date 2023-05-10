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桃園市消防局宣導防災 教導學生親身體驗滅火救災

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導

近來發生食品工廠大火事件，造成重大傷亡，桃園市消防局第四大隊為宣導防災意識，今日與復旦高中合作，辦理消防體驗活動，教導學生如何使用實際操作滅火器，以及CPR的實戰訓練，還有體驗消防員背負裝備的感受，盼學生能在遇到災害時，能應對的的更從容。

第四大隊表示，體驗活動內容包括住宅用火災警報器的居家檢測、滅火器的使用教學、心肺復甦術的實際演練、消防救災設備的介紹、消防衣著裝體驗，另外正值炎熱的夏日期間，也宣導戲水安全及正確救溺的知識。

第四大隊指出，這次活動重點在於親身體驗，包括「拉、瞄、壓、掃」的滅火器滅火體驗、「叫、叫、壓電」CPR的實戰教學，以及一日消防人員的著裝負重體驗，希望能夠加深學生的學習深度，並將習得的知識帶回家。

近來發生食品工廠大火事件，桃園市消防局第四大隊為宣導防災意識，前往復旦高中辦理消防體驗活動。圖／桃園市消防局提供
近來發生食品工廠大火事件，桃園市消防局第四大隊為宣導防災意識，前往復旦高中辦理消防體驗活動。圖／桃園市消防局提供
近來發生食品工廠大火事件，桃園市消防局第四大隊為宣導防災意識，前往復旦高中辦理消防體驗活動。圖／桃園市消防局提供
近來發生食品工廠大火事件，桃園市消防局第四大隊為宣導防災意識，前往復旦高中辦理消防體驗活動。圖／桃園市消防局提供

CPR 消防員

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