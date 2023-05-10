桃園市消防局宣導防災 教導學生親身體驗滅火救災

近來發生食品工廠大火事件，造成重大傷亡，桃園市消防局第四大隊為宣導防災意識，今日與復旦高中合作，辦理消防體驗活動，教導學生如何使用實際操作滅火器，以及CPR的實戰訓練，還有體驗消防員背負裝備的感受，盼學生能在遇到災害時，能應對的的更從容。

第四大隊表示，體驗活動內容包括住宅用火災警報器的居家檢測、滅火器的使用教學、心肺復甦術的實際演練、消防救災設備的介紹、消防衣著裝體驗，另外正值炎熱的夏日期間，也宣導戲水安全及正確救溺的知識。