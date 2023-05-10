影／騎士路中突發胸口劇痛瀕危 大學生義消聯手警消及時救命

銘傳大學犯罪防治系大二學生鄧卓宇為實現小時夢想加入龜山義消行列，他昨天騎機車行經桃園區中山路，遇上呂姓男子突發胸口劇痛昏倒危急，鄧立即以車擋人，立即做CPR施救，119救護人員趕到接手電擊給藥及送醫急救，呂男仍在加護病房急救有生命危險之虞，消防局今天表示，這是義消快速反應、警消接手專業救護，合力救人義舉。

桃園市40歲呂姓男子昨天中午友人騎乘機車同行，他行經桃園區中山路突然胸口劇痛、昏迷倒地，碰巧鄧卓宇騎機車返回龜山經過，發現男子倒地危急，他立即以車擋人，請現場民眾報警求救，桃園及三民消防分隊救護人員趕到，接手做CPR及電擊，運用骨針給藥施予強心劑及抗心律不整藥物，合力協助呂男恢復呼吸、心跳後，緊急送醫急救治療中。

今年20歲從香港來台就讀銘傳大學犯防系2年級僑生鄧卓宇，從小夢想從事緊急救護員，來台就讀後，他1年半前在義消人員介紹加入龜山義消分隊，參加義消訓練及救災疏導工作，他說，昨天中午吃完午餐，騎機車返回龜山，路過桃園區中山路，發現民眾在台1 縱貫路中間車道倒地，立即停車擋路避免危險，展開CPR救援，「我只是做自己應做的事」，在消防隊學到急救知識與技術，能幫助到人，無論結果好壞，都是最棒的。