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警車躲草叢拍超速…議員譏像小偷 成功分局：符合規定

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

王姓駕駛駕車行經台東縣台11線140公里處，發現路旁放測速器，但沒看到任何警察，仔細查看才發現警車躲在旁邊草叢旁小徑，納悶「員警執法偷偷摸摸」，議員直言「這樣就像小偷」。台東縣警局成功分局回應，符合規定，現已沒有隱藏執法爭議性。

台東縣議員許俊榮表示，他也看到民眾拍的照片，員警這樣子偷偷摸摸執勤，就像小偷行為，為何不敢正大光明執法，勸導用路人不要違規。

王姓駕駛表示，今天中午駕車行經台11線140K羊橋路段往北方向，發現路旁放著支三腳攝影機，當時還納悶，是員警離開忘了收？沒想到旁邊朋友眼尖發現，居然有輛警車躲在草叢旁的小徑，納悶問「現在警方都用偷拍的喔？」

「現在警察只想搶錢拚績效？」王姓駕駛不滿地說，警察現在取締民眾好像只為罰錢，忘記取締原始目的是為抑制違規，警車停在路旁，對於經過車輛，不是有更好警示作用嗎？為什麼要偷偷摸摸躲在草叢裡？

成功警分局表示，內政部警政署已於108年12月31日警署交字10801763712號函，停止適用「交通違規稽查與輕微違規勸導作業注意事項」，現已無隱藏式執法適法性爭議。

因此依規定，對於行車速度超過規定的最高速限，或低於規定的最低速限違規行為，採用固定或非固定式科學儀器取得證據資料證明者，一般道路應於100公尺至300公尺間，於高速公路、快速公路應於300公尺至1000公尺間，有明顯標示，亦即有明顯警示牌、明確警示內容、保持足夠距離 ，已符合執法明確性。

台東縣成功分局在路旁拍攝超速，但警車躲草叢旁小徑。圖／讀者提供
台東縣成功分局在路旁拍攝超速，但警車躲草叢旁小徑。圖／讀者提供

台東 警察 議員 測速

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