台中4寶爸狠摑5月嬰 社局：已申請保護令最高可罰60萬

台中一名4寳爸在家對5個月大嬰兒直呼巴掌，不到一分鐘對嬰兒打巴掌10多下，啪啪聲響，還有2名幼童在旁立正站好，完全不敢動彈。

社會局表示，之前有這名男子虐童的通報，這次有錄影為證。社會局長廖靜芝說虐童如屬實，最高可重罰60萬元，目前媽媽已帶2名孩子離家，社工已為4名孩子申請保護令，已確認孩子的照顧情形無虞，並與家長討論是否有其他親屬協助照顧。

社會局將依職權協助聲請孩子保護令，並依兒少權法第102條對爸爸開立親職教育。社會局再次重申，兒虐零容忍，任何人不得對兒童及少年遺棄、身心虐待等不正當行為，違者可重罰6萬元到60萬元。