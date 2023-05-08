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台中4寶爸狠摑5月嬰 社局：已申請保護令最高可罰60萬
台中一名4寳爸在家對5個月大嬰兒直呼巴掌，不到一分鐘對嬰兒打巴掌10多下，啪啪聲響，還有2名幼童在旁立正站好，完全不敢動彈。
社會局表示，之前有這名男子虐童的通報，這次有錄影為證。社會局長廖靜芝說虐童如屬實，最高可重罰60萬元，目前媽媽已帶2名孩子離家，社工已為4名孩子申請保護令，已確認孩子的照顧情形無虞，並與家長討論是否有其他親屬協助照顧。
社會局將依職權協助聲請孩子保護令，並依兒少權法第102條對爸爸開立親職教育。社會局再次重申，兒虐零容忍，任何人不得對兒童及少年遺棄、身心虐待等不正當行為，違者可重罰6萬元到60萬元。
臉書后里幫有人po出嬰兒臉部傷痕照片，另有一段近一分鐘室內監視器影片，男子對嬰兒直呼巴掌，二名幼童在旁看到，立正不敢動；po文者說，這名男子聲稱，小孩3歲可能定型，5個月大就要打教。
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