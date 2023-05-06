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「普發6千元現金」又見新詐騙手法！國庫署提醒民眾慎防　網友怒：政府都無計可施嗎？

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文／陳盈蓉

財政部國庫署表示，截至年5月4日中午12時止，全民普發現金6千元已超過2,070萬人領取，等於有近9成民眾已透過多元管道領取普發現金，不過國庫署也提醒民眾，近日有新的詐騙手法出現，請大眾小心防範。

普發6千元現金　又見新詐騙手法！

有民眾反映近期接獲自稱1988客服專線，請民眾提供個人資料，對此，財政部國庫署強調，1988客服專線不會主動致電民眾，此為不肖分子冒用1988客服專線名義，意圖騙取民眾個資，請民眾審慎判斷，以維護自身權益。

同時財政部國庫署也提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

此宣導曝光後，網友紛紛表示：「天天報導詐騙新手法，我們的政府都無計可施嗎？」、「鬼島無處不詐騙」、「何時台灣的詐騙及欠錢不還可以唯一死刑？」、「台灣是詐騙王國，每個月都會接到幾次詐騙電話」、「這些詐騙的怎麼都死不完」、「為什麼詐騙都抓不怕！？」、「詐騙真的很爽，騙一堆錢又關不久」。

普發6千元現金　又見新詐騙手法！
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