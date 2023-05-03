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師徒制授業傳承經驗 竹市32名消防生力軍報到

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市消防局今辦理「112年新進消防人員師徒制授業儀式」，為32名新進消防生力軍遴派優秀且富經驗的消防員擔任其導師，由局長李世恭局替新人戴上消防帽，期勉以「一日為師，終身為師」的信念迅速融入職場工作環境，建立起自信心及做好各項準備工作，以完成救災救護任務。

李世恭表示，災害搶救、緊急救護等消防工作經常需要與時間賽跑，剛入行的消防新手們在面對瞬息萬變的各種突發狀況時，往往會緊張萬分、手足無措，靠著資深且具豐富經驗的消防員擔任導師，在平時及災時加以指導及經驗傳承，就會像吃了定心丸般無懼，能夠更加果敢的執行消防勤務。相信在資深導師的帶領下，消防職場新鮮人能快速熟悉轄區概況、勤業務作業規定，發揮即時戰力，確保市民公共安全。

這次消防新進人員林易稚，滿懷熱忱報考消防特考班前，即曾於2019年於竹市消防局香山分隊擔任消防替代役一年。

林易稚表示，役男期間看到消防人員不畏艱辛救災救難，因而深受感動決心報考，希望透過指導老師的教導，能在最短時間內熟悉並了解消防車輛、器材及救護等操作及工作要領，不辜負家人及長官的期待。

消防局指出，竹市消防局的超勤加班費為非六都縣市中第一個拍板提高至1萬9000元的縣市，並自今年1月起核發，並將於2026年前充補消防人力至380人，以減輕消防員服勤時數並維護健康權。

消防人員是政府團隊的一員，負責執行第一線防救災救護任務工作，與民眾生活安全息息相關，期盼所有消防新進同仁能在最短的時間內學習到消防學識、倫理及專業技能，並持續不斷累積經驗，才能在確保自身安全下，順利完成每次任務。

新竹市消防局今辦理「112年新進消防人員師徒制授業儀式」。圖/新竹市消防局提供
新竹市消防局今辦理「112年新進消防人員師徒制授業儀式」。圖/新竹市消防局提供

消防員 職場

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