骨灰罈回收遭拒棄路邊 民眾「毛毛的」報警處理
有民眾在三重區龍濱路分隔島發現貼有往生者照片的骨灰罈，感覺「毛毛的」。警方獲報處理，才知骨灰罈非屬資源回收物品，竟遭民眾棄置路邊，後續將報請相關單位裁罰。
新北市三重分局昨天深夜10時許接獲民眾報案，指稱三重區龍濱路分隔島上有還貼著往生者照片的骨灰罈，讓民眾感覺「毛毛的」，還有人在臉書Facebook貼文直呼「到底是哪個夭壽仔把骨灰罈拿來丟在那的啦」，警員獲報到場將骨灰罈帶回並找到家屬處理。
警方以訊息說明，聯繫骨灰罈往生者的弟弟張姓男子，初步了解，家屬將往生者移罈後，將已清空的舊骨灰罈交由張男處理。
警方表示，張男昨天開車經過三重區龍濱路與長榮路口時，看見有資源回收車，於是欲將骨灰罈帶至資源回收車丟棄，資源回收車人員以骨灰罈非屬資源回收物拒絕，結果，張男竟將骨灰罈棄置原地。
警方表示，骨灰罈已交由張男領回，同時，也通知相關單位依法對此案進行裁罰。
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