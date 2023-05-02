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獨／安全帽男深夜持BB槍疑虐殺高雄野貓 行徑全被錄下
昨晚有名頭戴安全帽男子，沿著高雄仁武區仁智街附近巷弄，手持空氣槍朝著路邊野貓狂射BB彈，經民眾發現後調閱自家監視器報警。警指出，暫未發現受傷野貓，正擴大搜尋該男，而他持空氣槍傷害野貓行為已違反動物保護法，高市府動物保護處同步調查。
昨晚9時許，有民眾向警方通報，仁武區某巷弄內的貓咪到處亂竄，後方還緊跟著一頭戴安全帽的男子，手持空氣槍疑似虐殺流浪野貓，甚至空氣槍射向乾淨有在餵養野貓的住家。
報案人指出，他平時做資源回收工作，擔憂是否因自己回收物擺放路旁且有餵食浪浪行為，因而引人不滿用極端方式向他示警，並驅趕浪浪，據悉，現場至少已找到2發BB彈。
警方目前正擴大範圍搜尋安全帽男行蹤，另，針對男子手持空氣槍驅逐野貓，其空氣槍若為改造玩具槍，使其動能超過20焦耳/平方公分，恐已違反槍砲條例規定，最重可處5年以上徒刑。
雖目前警方暫未發現受傷野貓，動保處表示，若野貓受傷將視嚴重程度對該男究責，若動物死亡或重要器官殘缺，可依動保法25條移送檢調偵辦，最重處2年有期徒刑或拘役併科最高2百萬罰金；若傷害較輕微，可依動保法30條，處以最高7萬5千元罰鍰。
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