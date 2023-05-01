全國交通大執法 桃園市今年「車不讓人」取締是去年4倍

警政署「路口不停讓行人」、「路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「道路障礙」大執法今上路；桃園市警方今年1至4月更取締高達2899件車不讓人，是去年同期4倍，今上午也取締了16件，呼籲用路人依法禮讓行人。

桃園市警方今在重點路口架設錄影機，由員警緊密注意違規情事；據交通警察大隊統計，今天截至12時止，路口不停讓行人共取締16件，其餘各類違規76件，合計92件。

警方也統計，桃園市今年1至4月行人死亡交通事故，較去年增加6件6人，其中高齡者占近7成；今年1至4月「路口不停讓行人」取締件數已達2899件，是去年同期取締453件的6.4倍，更是去年一整年2446件的119%。

除了攔查外，警方也在桃園區「成功三民路口」及「中正復興路口」，架設「車不讓人」科技執法，期望藉強力執法，提升車輛駕駛人及行人守法及互相尊重的觀念。