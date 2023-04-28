台版柬埔寨再上演？男求職遭拘禁逼辦帳戶 警方救出7人逮7嫌

台中市一名男子因誤入詐騙集團的假求職陷阱遭拘禁，被逼迫申辦銀行帳戶，警方接獲銀行報案到場和被害人接觸後，圍捕其他等候的詐欺犯，順勢救出7人並逮補7嫌。

台中市第六警分局今天發布新聞稿指出，西屯派出所日前接獲銀行通報，有男子疑遭控制申辦網路銀行，警方為避免打草驚蛇，以便衣警力暗中追查，嫌犯載送被害男子返回監禁處所時，員警尾隨順利直搗巢穴，救出7名被害人，最年輕僅有20歲。

警方現場逮捕42歲盧姓男子，以及控制被害人的31歲賴姓女子、23歲賴姓男子等3名嫌犯，一舉破獲詐欺集團，後續溯源追查其他共犯，查獲幕後主嫌李姓男子及掮客黃男以及2名陳男，共4人到案。全案移送台中地檢署後，檢方近日依違反組織犯罪防制條例、妨害自由、詐欺及洗錢等罪嫌起訴。

此詐騙集團在網路刊登工作廣告，以高薪吸引民眾上門面試，再以拿貸款等騙詞，把被害人帶到控房控制行動，等到帳戶變成警示帳戶，才會釋放被害人。