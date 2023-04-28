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道歉文來了 澎湖打人事件比「YA」女子還原事發經過

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澎湖「比YA」女道歉了！發文還原事發經過 最新聲明曝光

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導

台灣觀光客在澎湖打人事件愈演愈烈，涉案之一女子返台時對媒體鏡頭比YA引發公憤後，後來有網友在臉書「爆廢公社二館」轉貼出這名女子在IG帳號限時動態的最新回應，還原事發經過，指當時是針對記者比YA，如果造成社會大認為挑釁或囂張的話，「我深感抱歉」。

澎湖203縣道東衛段路口4月26日發生觀光客圍毆當地人事件，引發澎湖人公憤，沒想到肇事觀光客27日上午搭機返台，其中一名涉案女子對著媒體鏡頭比YA，再度引發輿論，被網友起底開酸，隨即關閉臉書。

不過今有一名網友在臉書「爆廢公社二館」貼出比YA女子的IG帳號限時動態，內容指比YA是單純針對記者而已，「如果造成社會大眾認為我挑釁或囂張的話，我深感抱歉。」

至於事發時她是否有趁亂對受害者補拳腳，涉案女子強調，當下她人就跟著進警局了，從未離開半步，警局也錄到她未離開摩托車，更遑論有動手打人，這些都可向澎湖警方求證對質。」

比YA女子在IG發布的聲明如下：「各位我是澎湖事件其一女子，關於新聞報導比手勢的部分，當時下飛機一出來記者就追著問，是真的被問到很無奈所以才說不想回答，至於下一秒比ya部分，只是單純針對記者而已，如果對此行為造成社會大眾認為我挑釁或囂張的話，我深感抱歉」。

該女子表示，臉書所轉發的冒用她的IG，對話內容提到一句「要來去收拾行李了...趁亂補一腳」等語，也與事實不符，澎湖事件事發當下，她人就跟著進警局了，從未離開半步，所以不可能會有收拾行李這動作，警局也有原始影片可以很完全錄到她未離開摩托車，更遑論有動手打人，這些都可跟澎湖警方求證對質，請不要再任意造謠是非。

有網友在臉書轉貼出比YA女子聲明文，還原事發經過。圖／翻攝臉書爆廢公社二館
有網友在臉書轉貼出比YA女子聲明文，還原事發經過。圖／翻攝臉書爆廢公社二館

澎湖 爆廢公社

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