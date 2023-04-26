桃園驚見雨刷怪客沿街亂拆 7車主受害怒告！警法辦了

桃園市桃園區日前傳出有人惡意沿街破壞汽車雨刷，至少4車受害，警方獲報後循線調閱監視器，當天就發現是退休在家、心情低落的閻姓男子犯案，更有多達7名車主受害；桃園警分局今表示，已將閻男依毀損罪嫌函送法辦。

有網友在「社會事新聞影音」分享影片，片中是一名男子在本月23日清早7時許，沿著桃園區南豐街、建國路一帶破壞停在路邊的車輛雨刷，並被受害車主逮個正著。

桃園分局大樹派出所獲報後，立刻趕至現場，經調閱監視器後，確定是住附近的閻姓男子（約60歲）涉嫌重大，通知他到案說明。

警方發現，閻男疑因退休後獨自在家，精神情緒不穩，才會毀損周邊車輛雨刷，總共造成7部車輛雨刷損壞，其中有6名車主報案、提告，詢後將他依毀損罪嫌函送桃園地檢署偵辦。