女警申訴性騷 議員：高市府處理失當

民進黨議員簡煥宗批女警性騷案不成立很荒謬，性騷擾防治會的紀錄缺漏百出，應檢討。記者徐白櫻／翻攝 1名女警遭男警以「一直看到胸」、「我只想玩女警」等言語騷擾，申訴後被高雄市政府性騷擾防治會決議不成立，女警提行政訴訟要求撤銷，最高行政法院判決社會局敗訴定讞，議員批市府處理過程「荒謬」、「太扯了」，要求研考會檢討府內委員會有無考核機制，追究責任，並調查有無官官相護。政風處表示，依據目前得到資訊，有一些發言與紀錄不相符，需要釐清。

社會局統計，2021年一般性騷擾申訴198案，138案成立，2022年申訴207案、153案成立，2023年申訴257案，179案成立。

受害女警2019年提出申訴，當時市府性騷擾防治委員會認定「性騷不成立」。女警改提行政訴訟要求撤銷原處分，一審成功撤銷，不過高市社會局不服上訴，法院審理後發現性騷擾防治委員會的會議內容有重大疏漏，判決社會局敗訴。社會局表示尊重判決結果。

議員簡煥宗指出，此事件中，欠缺委員和主席發言內容、意見討論和相關思辨等資訊，各局處都有小組或委員會，相關組織章程要不要透過人事處管理，另研考會有無研究及考核機制？此案凸顯性騷擾防治委員會的紀錄未翔實、缺漏百出，市府應對外說明清楚，該追究還是要追究。

國民黨議員陳美雅認為，若內部有問題，必須檢討，不要再發生。記者徐白櫻／翻攝

議員陳美雅表示，女警內部申訴被否決，透過司法才得以捍衛應有權益，應追查市府內部調查有無官官相護，並以此案為警惕；行政體系是一棒接一棒，不管誰當市長都一樣，若內部有問題，必須檢討，不要再發生。

人事處及研考會回應，所有委員會都由各局處自訂辦法管理，內部紀錄未翔實記載部分，有必要檢討。政風處長林合勝表示，委員會發言應該要記錄，目前發現發言與紀錄不相符。

行政院性別人才資料庫專家王君儀指出，調查小組的調查結果應在性騷擾防治委員會中有充分討論，委員意見徵詢及表決，各別委員意見徵詢時，亦可納入對於調查小組結果通過同意與否的表示，方可周延行政程序。