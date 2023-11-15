性侵小六男童還生子！中年女狼師被抓包原因曝 桃市教育局：終身不得任教

40多歲徐姓女子2020年在桃園某所國小擔任高年級班導師時，竟對班上1名未滿14歲男童下毒手，9度在早自習、午休或音樂體育課時，和男學生發生性行為和口交，甚至因此懷孕生下一子，遭桃園地院重判17年6個月。桃園市教育局表示，2020年9月接獲通報立即將徐師停職並啟動調查，經性平會查證認情節嚴重達終身不得聘任程度，立即解聘，並登載於不適任教育人員系統，終身不得任教。

判決指出，徐姓女子是被害男童的國小5、6年級班級導師，明知男童未滿14歲，竟於2020年2月25日上電腦課時，將男童叫到班級教室內的休息室，強迫男童發生性關係。此後以每月1次的頻率，5度把男學生叫進休息室發生性關係，並4度幫男學生口交。男學生同年9月升上國中後，被父親發現和國小女導師過從甚密，報警才揪出犯行。

教育局表示，2020年9月26日通報疑似校園性侵害事件，即將徐女停職靜候調查，經該校性平會調查，該師違反教師專業倫理且有性騷擾行為，情節重大而有終身不得聘任事由，學校依據教師法第14條第1項第5款規定予以解聘，並依不適任教育人員之通報與資訊蒐集及查詢辦法登載於不適任教育人員系統，以避免該師再於學校任教。

教育局表示，會持續督導該校積極追蹤輔導男學生，並加強辦理性別平等教育及性教育宣導活動，建立學生正確的價值觀；另針對學校性平業務承辦人辦理性別平等教育委員會運作實務研討會議，對學校行政人員或輔導人員辦理學校執行校園性侵害性騷擾或性霸凌行為人防治教育專業人員培訓課程，以提升學校教職員工性平知能。