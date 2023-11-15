快訊

BNT疫苗採購「吳秉叡打敗東洋大佛」 吳子嘉的爆料者曝光嘆：諷刺啊

藍白合拍板6共識 學者一看指這點「很多灰色地帶」

性侵小六男童還生子！中年女狼師被抓包原因曝 桃市教育局：終身不得任教

聽新聞
test
0:00 / 0:00

性侵小六男童還生子！中年女狼師被抓包原因曝 桃市教育局：終身不得任教

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

40多歲徐姓女子2020年在桃園某所國小擔任高年級班導師時，竟對班上1名未滿14歲男童下毒手，9度在早自習、午休或音樂體育課時，和男學生發生性行為和口交，甚至因此懷孕生下一子，遭桃園地院重判17年6個月。桃園市教育局表示，2020年9月接獲通報立即將徐師停職並啟動調查，經性平會查證認情節嚴重達終身不得聘任程度，立即解聘，並登載於不適任教育人員系統，終身不得任教。

判決指出，徐姓女子是被害男童的國小5、6年級班級導師，明知男童未滿14歲，竟於2020年2月25日上電腦課時，將男童叫到班級教室內的休息室，強迫男童發生性關係。此後以每月1次的頻率，5度把男學生叫進休息室發生性關係，並4度幫男學生口交。男學生同年9月升上國中後，被父親發現和國小女導師過從甚密，報警才揪出犯行

教育局表示，2020年9月26日通報疑似校園性侵害事件，即將徐女停職靜候調查，經該校性平會調查，該師違反教師專業倫理且有性騷擾行為，情節重大而有終身不得聘任事由，學校依據教師法第14條第1項第5款規定予以解聘，並依不適任教育人員之通報與資訊蒐集及查詢辦法登載於不適任教育人員系統，以避免該師再於學校任教。

教育局表示，會持續督導該校積極追蹤輔導男學生，並加強辦理性別平等教育及性教育宣導活動，建立學生正確的價值觀；另針對學校性平業務承辦人辦理性別平等教育委員會運作實務研討會議，對學校行政人員或輔導人員辦理學校執行校園性侵害性騷擾或性霸凌行為人防治教育專業人員培訓課程，以提升學校教職員工性平知能。

編輯推薦

徐女在桃市某國小擔任班導，卻在寒假開學後第一天性侵男學生至少9次，徐女甚至還懷孕生子，桃園地院審結，依依2個對未滿14歲男子強制性交、7個對未滿14歲男子性交等罪，重判徒刑17年6月，可上訴。記者陳恩惠／攝影
徐女在桃市某國小擔任班導，卻在寒假開學後第一天性侵男學生至少9次，徐女甚至還懷孕生子，桃園地院審結，依依2個對未滿14歲男子強制性交、7個對未滿14歲男子性交等罪，重判徒刑17年6月，可上訴。記者陳恩惠／攝影

教育局 桃園 教師 性侵 性騷擾 性教育

延伸閱讀

性侵小六男童9次！女狼師教學準備室硬上更「懷孕生子」 遭重判下場曝光

日職／成績大跌還捲入性侵疑雲 軟銀仍有意開大約搶山川穗高

桃市議員要求校長、主任備詢 教團批：把議場當秀場

體育會抗議全運會選手遲未拿到補助 竹縣教育局：核銷中

相關新聞

性侵小六男童9次！女狼師教學準備室硬上更「懷孕生子」 遭重判下場曝光

在桃園市某國小任教的徐姓女子，3年前寒假過後開學第一天，利用當六年級班導機會，對班上1名未滿14歲男童下毒手，才上第2節...

性侵小六男童還生子！中年女狼師被抓包原因曝 桃市教育局：終身不得任教

40多歲徐姓女子2020年在桃園某所國小擔任高年級班導師時，竟對班上1名未滿14歲男童下毒手，9度在早自習、午休或音樂體...

跟「甜美女生」聊天...小五男童傳私密照 遭脅買點數

新北市一名國小五年級男童，日前透過交友軟體結識一名網友，對方要求用LINE互傳私密照。小五童不疑有他自拍傳送，卻遭對方威...

影／警直搗豐原私娼寮 13名泰、越籍女子驚慌、嫖客衣衫不整

昔日台中市豐原區信義街巷弄被稱為「後菜園仔」，顏男等3人涉嫌招攬男客以每15分鐘1500元不等價位從事性交易，警方全副武...

狼叔猥褻姪女長達6年 法官重判6年不得緩刑

彰化縣男子利用協助照顧姪女的機會，從姪女6歲起就利用獨處時，強行撫摸姪女胸部、下體等處，直到去年又對姪女毛手毛腳，姪女受...

舅舅連3晚舔舐、指侵17歲外甥女 事發後再「狂疼她」下場慘了

新北市一名男子趁與17歲外甥女同寢的機會，連續3天舔舐、指侵外甥女下體，事發後「越來越疼她」，帶她去買衣買鞋，少女事後和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。